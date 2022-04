Luis Rubiales, presidente de la Federación, junto a Andreu Camps, secretario general, y Pablo García Cuervo, director de Ccomunicación, ofreció una rueda de prensa para hablar sobre las informaciones aparecidas relacionadas con la Supercopa de España tras el hackeo de su teléfono móvil y su cuenta de correo electrónico. Arropado por su junta directiva y varios presidentes de las federaciones territoriales.

Antes de comenzar el turno de preguntas, Luis Rubiales tomó la palabra para explicar lo sucedido. “Lo primero que quiero decir es que tengo una gran indignación por todas las falsedades que se están contando. También un enfado importante por darle prioridad a las falsedades y no a que se me ha sustraído información de teléfono que habrá que ver si es verdad o no”, comenzó el presidente de la RFEF. “No he hablado antes porque nos tenían que autorizar desde Arabia Saudí, ya que tenemos un acuerdo de confidencialidad”, añadió.

“Llevo cuatro años como presidente de la RFEF y desde antes he sufrido muchos ataques. No he tenido ni una sola semana sin recibir ataques o querellas, aunque es verdad que esta está siendo superior. Me presenté a las elecciones con la acusación de haber agredido a una señora. Gané el juicio y condenaron a la señora por acoso a mis hijas, menores de edad, y a mí”, explicó Rubiales.

El presidente también quiso hacer hincapié en las malas artes que sufre la RFEF: “Algún informe nos dice que en algunos medios de comunicación suben la noticia en la web dependiendo de la negatividad. Todos sabemos a quién le beneficia todo esto”.

Sobre la Supercopa, explicó que lo sucedido no le “ha generado ninguna sorpresa”. “Esta primicia de este contrato está desfasado. Para esta temporada ya no vale, ya que tenía una duración de tres años. En la Asamblea de 2020 se hizo un contrato de 10 años que permitió que Arabia Saudí pagase 40 millones de euros sin tener que jugar allí, incluso jugando en Andalucía. Esto ha permitido la supervivencia de muchos clubes”, añadió.

Rubiales también habló de la relación con la empresa de Piqué: “El contrato con Kosmos se gestó al coincidir que teníamos la misma idea de Supercopa, ya que había que cambiar el modelo. Cuando llegaron con una posibilidad de negocio se les explicó que si hay alguna comisión no la iban a tener con la RFEF, la iba a pagar Arabia Saudí. No hay mucho más que contar aquí. Todo ha estado contado públicamente en las Asambleas que son retransmitidas y se han aprobado sin voto en contra”. “Parece ser que todos los medios, incluso el que ha publicado esto, dice que la operación es legal”, sentenció.

“Si pasamos al plano ético con el conflicto de intereses. Cada uno tiene su propia moral y ética, pero en la RFEF no nos regimos por la ética del director de comunicación o del presidente. Tenemos tres filtros y hemos pasado los tres. Nuestros responsables de buen gobierno nos dijeron que no había conflicto de competencias. Este medio dice que hay un informe del comité ético que nos invita a no ir a Arabia Saudí. Este comité nos invita a ir. Y es más, hemos impulsado una liga femenina, con nosotros las mujeres han entrado en libertad a los campos de fútbol, etcétera… con un acuerdo magnífico que alguno quiere manchar”, comentó sobre las acusaciones de conflicto de intereses.

“También han deslizado el artículo 21 de FIFA que es muy parecido al 24 de la RFEF, pero sesgando el artículo. La Federación y Piqué no están en esta situación porque la RFEF no le paga nada a Kosmos, se lo paga Arabia Saudí. No hay relación económica”, añadió.

Por otro lado, sobre Gerard Piqué, Rubiales aseguró que él “siempre he luchado porque los futbolistas no tengan estudios o empresas cuando acaben su carrera”. “Ojalá haya más jugadores como Piqué”, añadió.

“Hoy aparece el contrato de Qatar, que es falso. Atendimos al periodista que ha escrito esto durante una hora para explicárselo, pero ha demostrado su mala fe. El contrato de Qatar es un acuerdo de unos 33 millones de euros que tenía que ser validado por un órgano en un tiempo y no se lo validaron”, continuó Rubiales.

El presidente también quiso hablar sobre la compra en Segunda B del Andorra: “Hay que decir que hubo una circular, que se presentó todo el que quiso y el único equipo inscrito a la Federación Catalana fue el Andorra”. Visiblemente emocionado, Rubiales aseguró que ha llamado a Piqué para decirle que estaba preocupado por él, por su familia y por su hijas. “También he recibido mucho confort estos días. Quiero dar las gracias a la gente que está cerca de mí. Quiero dar las gracias por este ataque que el fútbol español esté más unido que nunca”, dijo.

Rubiales también explicó detalladamente su sueldo como presidente de la RFEF: “Sobre el tema de mi salario, yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales. Yo tengo una estructura salarial. En España hay dos modelos de estructura salaria de los grandes ejecutivos en el mundo del fútbol. Tenemos el modelo de la Liga, donde el presidente, que gana unos tres millones de euros, tiene un salario fijo. El otro modelo, que se planteó en la Asamblea y fue aprobado, es que el salario fijo fuera menor y el variable dependiese de la gestión, así no se encadenaba a la RFEF. Yo me siento bien pagado. Cuando llegué la Federación gestionaba 100 millones de euros y ahora cerca de 400. Esto es un trabajo de mi equipo y mío”.

“Desde la RFEF vamos a exigir la rectificación de la noticia falsa”, aseguró. “Le pido que hablen del delito que he sufrido. Les pido que las informaciones que yo no he autorizado que salgan les pido que hablen. Yo confío en la Policía y aunque no será sencillo espero que puedan atrapar a los mafiosos y delincuentes que han hecho esto”, añadió.

“Yo voy a Granada con mis amigos, tomamos algo y ni fumo ni bebo, pero yo no puedo garantizar que mañana me metan un saco de cocaína en el maletero o me metan algo en el dispositivo”, concluyó el presidente.

Respuestas a los periodistas

Conflicto de intereses futbolístico

“Entiendo a Simeone. Si estuviera en su situación y hubiese leído todo lo que he leído me hubiese escandalizado. Estoy abierto a que habla conmigo y lo explique”.

Contratos

“Si no fuera Real Madrid o Barcelona el fútbol modesto no quedaría afectado. Si acaso podría haber margen de mejora”.

Presencia de Piqué

“Nosotros tenemos capacidad, pero no llegamos a todos los sitios. Piqué trabaja con la Liga y UEFA. No llegábamos a Arabia Saudí, pero una vez que lo trae el que negocia es la RFEF. Y sí, hay más futbolistas que estando en activo se han acercado a nosotros”.

Imagen manchada

“El presidente del CSD dijo dos cosas. Cuando él llegó ya se encontró esto hecho y puede ser que no le guste. Pero dijo una segunda cosa, que es que a mí me han robado la información que ha salido de mi teléfono. Aquí hay varios delitos”.

¿A quién beneficia?

“Tu lo sabes igual que yo, pero no voy a hablar de eso”.

Dimitir

“Si alguien es capaz de sacar información, manipular y sesgar artículos, no me cabe la menor duda que estoy en el lado bueno. Yo soy un luchador. Siendo muy pequeño mi hermano cayó encima de mí y me partió las piernas. Mi padre me llevó al médico y me dijo que iba a ser de todo menos futbolista”.

Código ético de la Federación

“No tenemos ninguna relación económica con Piqué. Ya lo pregunté antes y todos nos dijeron que no había ningún problema”.

Petición de Piqué de ir a los Juegos

“Igual aparece otro que me lo pidió también y no es Piqué. Con la gente que tengo relación de compañero voy a seguir teniendo relación de compañero. Fueron más lo que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe. Gerard anunció que no quería volver y me lo comentó. Hablé con Luis de la Fuente de él y de otros y luego el seleccionador ya tomaba sus decisiones. Luis tomó una decisión muy diferente, lo que demuestra que enchufes pocos. Es algo normal que ocurre en todos los trabajos”.

Llamarle para ir a la Selección

“Que no me llamen, porque el que lo hace no va. Tenemos un gran equipo comandado por Molina a nivel superior. Yo he venido aquí a rendir cuentas. La gente del fútbol está escandalizada. Yo tengo derecho a tener mi vida. Yo he venido aquí a hablar de la Federación. Pregúntenme lo que quieran. No tengo nada de los que avergonzarme. Estamos en otra cuestión que es el fútbol español. Hemos pasado de estar a la cola de las federaciones europeas a liderarla junto a Inglaterra”.

Reformular la Supercopa

“No. Nos encanta como está la competición. En cuanto al reparto económico que tenemos con los criterios es mucho más benévolo con los clubes de abajo que con el Real Madrid y el Barcelona que con los criterios de la Liga”.

Denuncia

“Hay una mafia o unos delincuentes. Vamos a colaborar con la Policía en todo lo que podamos”.

Derechos de televisión

“Nosotros los vendemos y hay algunos países que se esperan a pujar hasta ver quienes son los finalistas. Si es Real Madrid o Barcelona la oferta aumenta mucho. Nosotros no sabemos quién va a jugar. Son cuestiones mal intencionadas. Y si el fútbol español cree que tenemos que ir a otras estructuras y ponerme un sueldo de dos o tres millones de euros no tendría ningún problema”.

Amenazado

“Esto es una mafia. No espero que me encuentre en la cuneta con un disparo en la nuca, pero llegando a este punto porque no van a meterme un saco de cocaína en el coche. Es muy grave”.

Comisiones de Piqué

“Yo no le dije eso a la Cope. Yo tenía un deber de confidencialidad. Yo le dije que no sabía”.

Noticia falsa

“Hay dos filtros en ese contrato. Tiene que aprobarlo Qatar y nosotros. Este tema viajó directamente a Qatar con Andreu Camps. La Federación ha pasado de 7 a 10 en transparencia. El contrato es ejemplar. Hay mucho dinero para el fútbol español, pero también ayudamos a la sociedad. La ONU nos ha felicitado por esto”.

Mafia

“Es un trabajo de la Policía. Yo califico de mafia o delincuentes a los que han robado. Beneficia a otros”.

Comisiones

“Lo he dejado muy claro, yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales. Si quieren cambiar el modelo del fútbol español pues que lo hagan. Yo a lo mejor lo planteo, porque no quiero estar con personas mal intencionadas. Claro que estoy dolido. Me han robado la información de mi vida, conversaciones privadas”.

Cobro de Kosmos

“Es falso que nosotros rompíamos el contrato si Kosmos no cobraba su comisión. Teníamos la posibilidad de romper el contrato, pero era una opción. Kosmos plantea esto a los árabes y los árabes aceptan, qué problema tenemos nosotros con eso. ¿Por qué Kosmos no está en ese contrato? Se nombra una agencia y después en otro contrato se deja claro quién paga a esa agencia. Dicen que se tenía que haber explicado en la presentación, pero si eso no lo ha hecho nadie en la vida, es ridículo”.

Ana Muñoz

“Yo la respeto. Estuvo aquí, trabajó a su manera y hubo algún conflicto que no tiene nada que ver con esto y decidió marcharse. Con respecto al comité ético esto es falso”.

Ético

“La pregunta es si un trabajador trabaja y cobra el 10% de una operación. Está en precio de mercado y es legal. Si lo hace con la Liga también lo puede hacer con el gobierno de Arabia Saudí. Nosotros estamos encantados”

Arabia

“Cuando pasó todo esto hablé con el presidente de la Federación de Arabia Saudí y le dije que necesitaba que me permitieran que pudiésemos hablar. Necesitaba este permiso para que no se rompiese el contrato”.

Quejas de otros clubes

“Ninguna. Salvo un club todos han estado encantados. Hay un club que percibiría dos millones de euros y la última vez que fue a Arabia cobró 400.000 euros”.

¿Cómo ha sido el robo?

“Está en investigación policial”.

Proceso de elección

«El proceso es totalmente legal. Hay alguna persona por ahí que está diciendo que va a meter una querella. Andreu, como secretario general, puede decir algo al respecto». Andreu Camps lo explica detalladamente: «Existe una determinada confusión terminológica y jurídica sobre lo que es el ámbito jurídico público y el ámbito jurídico privado en el ámbito de las Federaciones. Se intenta transmitir un mensaje que esos son competiciones oficiales de naturaleza pública y se tiene que sacar un concurso público para que eso se adjudica. Esa es la idea que intentan transmitir pero es falso. Las competiciones no son públicas. El ejercicio de funciones públicas no tiene que ver con la naturaleza de la competición. Todos sabes que si la competición fuera de naturaleza pública no iríamos a Qatar a competir ni a los Juegos ni ningún equipo español disputaría la Champions, porque las competiciones tienen que ser de naturaleza privada. Eso no tiene nada que ver en que la ley diga que determinados aspectos derivados de la competición como la disciplina son tuteladas por la administración pública que no delegadas. Esta delegación no es delegación de competencias administrativas, y hay mucha gente que lo confunde. No tiene nada que ver. Eso son competiciones privadas y en la competición no hay esa naturaleza. Segundo, si es privado no hay ninguna obligación de sacar un concurso. Lo que hace la RFEF desde que llegó el presidente es comunicar a las federaciones lo que hay y les pregunta quién está interesado. Si hay interesados vienen, lo comunican y hay un grupo, una comisión que es la que decide las sedes».

Situación del Andorra

“El fútbol es maravilloso y las sensaciones no siempre son las acertadas. Piqué explicó que tuvo un arbitraje fatal y que si fuera la cosa de otra manera habría subido. Yo defiendo al arbitraje siempre. Porque pase lo que pase nunca van a recibir una palmadita en la espalda. Creo que hay gente que opina que los árbitros tienen que ser perfectos. En el fútbol, fallamos todos y aún así tenemos el estamento arbitral con más colegiados y colegiadas internacionales. ¿Qué se van a equivocar? Sí. El estamento arbitral es independiente. Ya verán como no aparecerá en la vida de ninguna comunicación con ningún árbitro diciendo que favorezca o perjudique a alguien. Quien haga esa insinuación… me reservo el calificativo”.

Móviles fuera de las reuniones

“No quiero frivolizar. No recuerdo haberlo pedido. En mi vida trato de hablar sin filtros”.

Temes ser inhabilitado

«Cuando uno hace las cosas bien… Lo único que tengo miedo es que me metan un saco de cocaína los mismos que os han pasado la información. La manera en la que os han pasado la información es todo muy mafioso. Cuando hay una mafia detrás tengo miedo».

¿Cómo se hace la elección?

«Hay una cuestión económica. Estábamos negociando con Estados Unidos y hablamos con el Madrid, Barça y Atlético y nos pidieron que no fueran más de 6 horas de viaje. Miramos mucho la cuestión médica. Los clubes nos pedían que los viajes no cuesten una fortuna, que no tengamos que hacer transbordo. Era la mejor económicamente y la que más cerca estaba. Se miró la posibilidad de hacerlo en España pero nadie estaba interesado aquí en España».

Ratificación de la Asamblea

«No teníamos que llevar esto a la Asamblea y estoy legitimado para firmar cualquier acuerdo. El primer acuerdo lo firmo yo. El segundo acuerdo abarca diez años en una negociación con cierta manipulación de información y decidimos elevarlo al órgano de mayor poder dentro de la organización. Queríamos de manera transparente que lo aprobara la asamblea, con árbitros, clubes… El apoyo fue bastante. Nos sentimos muy respaldados. Quisimos hacerlo para un ejercicio de mayor transparencia. Todo esto lo hicimos público nosotros. Les pedimos que vengan o pongan el streaming en su casa y tomen las notas pertinentes».

Cambio del contrato

«El fútbol español en pandemia tiene un problema tremendo. Si no llegaban los 40 millones los clubes podían tener un problema de quiebra. No se podía ir a Arabia. El acuerdo es excepcional. En otro sitio, con otra prensa que no mintiera. Esto es un acuerdo para felicitarnos. Toda la Asamblea lo apoyó».

Condiciones del contrato vigente y comisiones

«Hemos hablado con los saudíes porque han salido contratos obtenidos de manera ilegal, de manera encriptada, con una aplicación informática, todo un poco de película y de mafia. Al explicarles el ataque feroz, la caza, porque esto es una caza, me han dicho que lo explicara yo. Por eso estoy aquí hablando sin el riesgo de que piensen en Arabia Saudí que hemos roto el contrato de confidencialidad».

Volver a jugar la Supercopa de España en España

“Oferta sólo llegó la de Arabia Saudí. Yo trabajo para el fútbol español y hay un millón cien mil licencias. La mayoría se corresponde a Federaciones no profesionales. Hoy en día, han multiplicado por mucho el dinero que reciben las federaciones territoriales. En un equilibrio de lo que nos gustaría como aficionado, nos gustaría que se jugase todo en España, pero yo es que tengo que pensar en los pobres para que sean menos pobres. Además, estamos preparando con Portugal para ser sede en el Mundial de 2030. Nosotros éramos unos desconocidos en Oriente Medio y Asia, hoy en día ya no. Y son esos países los que decidirán dónde irá el Mundial. Hay que buscar un equilibrio. Con la Copa del Rey hemos bajado cinco jornadas”.

Audio con Aganzo

“Es muy normal cuando uno está negociando un sindicato hablar con futbolistas. Todo esto es una caza preparada en la que se falsea la realidad y se mezclan cuestiones y audios. El que no lee o está en la noticia puede pensar que nos lo repartimos, pero somos gente honrada”.