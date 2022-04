Gerard Piqué se defendió de las acusaciones derivadas de los audios filtrados al hilo de los acuerdos por la Supercopa de España y no dudó en poner la mano en el fuego por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. El futbolista y empresario lanzó varios dardos en forma de explicación de la situación y contestó a todas las preguntas de los medios, sin esconderse y tratando de argumentar su inocencia y la de Rubiales, el otro involucrado en la polémica.

Conflicto de interés

«¿Cuál es el conflicto de interés? Los cachés es un audio sacado de contexto, lo decide la RFEF y sólo le ayudo a buscar una fórmula que para el temga lógica. Eso es una decisión 100% de la RFEF. Simplemente le estoy intentando ayudar. ¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?»

Ascenso del Andorra

«Es un proceso que sale una carta de la Federación que dice que el Reus está en bancarrota, el que asuma esa deuda ocupa su plaza. A nosotros como FC Andorra nos interesa, mostramos el interés, había otros equipos, seis o siete equipos. Pero como el Reus bajaba al equipo catalán éramos el único equipo y por un tema de territorialidad se nos adjudicó la plaza al Andorra. El proceso es muy limpio y muy claro».

Audio del Atlético campeón

«Es un comentario de bar de un audio de whatsapp que hacemos entre amigos. Audios sacados de contexto que te entran en tu móvil os sentiríais todos violados, eso es lo ilegal, yo os explico lo que sea pero lo que es ilegal no se va a investigar. Si entran a mi móvil y me roban los audios, ¿qué hago?».

Cambio de formato Supercopa

«El cambio de formato sucede en 2020. Sin ese cambio, el Real Madrid no participaría y la acaba ganando. En esos tres años dime si se puede ver si nos han ayudado o si a mí en el campo me han ayudado».

Kosmos asesora a la RFEF

«Nosotros como Kosmos no teníamos voz al respecto, simplemente le trajimos una oportunidad a la Real Federación Española de Fútbol».

No cobra de la RFEF

«No tengo ningún trato de intermediación con la RFEF. Nosotros cobramos la comisión de Sela, que es del Gobierno de Arabia Saudí. Ayudamos a una parte y después contactamos con la Real Federación Española de Fútbol, pero no cobramos nada de ahí. Nosotros cobramos el 10% de Sela. No tengo ningún trato comercial con la Real Federación Española de Fútbol».

Filtración ilegal

«Esto es una filtración malintencionada en la que se utilizan unos audios fuera de contexto para hacer una noticia que ya había sido noticia. La noticia ahora son los audios y eso es lo que hace que yo ahora esté aquí».

Habla con Rubiales

«He hablado con Rubiales, obviamente, porque estaba preocupado. Le he transmitido que hay que estar muy tranquilos, no hay nada que esconder. Pondría la mano en el fuego por Rubiales. Estoy seguro de que nunca ha cobrado una comisión ilegal. Lo conozco, es honesto y noble. Pongo la mano en el fuego por él y mira que no la pongo por mucha gente».

No desvela culpables

«No voy a nombrar a nadie, eso es la Justicia si lo acaban sabiendo, y una labor de investigación de los periodistas. Entiendo que una vez tienes esa información, como medio de comunicación tienes que sacarlo. Es vuestro trabajo».

Audios de Florentino Pérez

«Yo estaba de cachondeo, pero estaba totalmente en desacuerdo en que los audios salieran a la luz. Nosotros tuvimos acceso a los audios y quisieron que mediante distintos medios lo publicáramos. Y nos negamos».

Kosmos y sus negocios

«No me he metido en Kosmos y en hacer negocios, por dinero. Me he ganado muy bien la vida y podría estar toda mi vida estirado en un sofá sin hacer nada. En la sociedad en la que vivimos generar dinero significa éxito y a mí me gusta ser exitoso en todo lo que hago. Soy exigente conmigo mismo y me gusta hacer las cosas bien».

Cualquier cosa pinta mal

«Estamos en un país en el que ha habido tantas malas experiencias a nivel político que cualquier cosa pinta mal. Los japoneses cuando pasa algo así se suicidan. Que algo lo haga 10.000 personas no quiere decir que lo haga todo el mundo. ¿Tu crees que el presidente de la RFEF va a coger y por un acuerdo va a coger a un árbitro y le va a decir que pite a favor del FC Andorra?», señala Piqué.