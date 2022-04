Gerard Piqué ha salido al paso de los comentarios sobre la firma del acuerdo entre la RFEF y Arabia Saudí para llevar la Supercopa de España al país árabe, un acuerdo en el que su empresa Kosmos ejerció como intermediaria. El jugador del FC Barcelona ha garantizado la completa limpieza de aquella negociación, ha puesto en la mango en el fuego por Luis Rubiales y ha denunciado que todos los comentarios solo buscan «tirar mierda».

La negociación con Arabia

«Tenemos muy buenas conexiones en Arabia Saudí y nos comentaron que querían traer buenas competiciones de fútbol a su país. Viendo el panorama hablamos con Rubiales para ver si estaban interesados en sacar la Supercopa de España. desde Kosmos también le propusimos cambiar el formato de la competición para hacer más interesante y sexy. Al presidente le gustó la idea y visto en perspectiva ha sido un éxito profundo. Al aceptar este cambio de formato nos firmó un mandado para salir afuera a buscar opciones. También estudiamos propuestas para hacer la Supercopa en Estados Unidos y Catar. Al final se decidió ir a Arabia Saudí», indicaba Piqué.

La comisión para Kosmos

«En el mundo que nos movemos un 10% es un porcentaje de mercado, incluso relativamente bajo. Era una cifra acorde a lo que todas las agencias cobran por hacer una gestión de este tipo».

Posible conflicto de intereses

«Es una decisión 100% de la Federación. No hay conflicto de intereses. La Federación antes se llevaba 120.000 euros por la Supercopa. Ahora se lleva 40 millones. Si no hubiera habido este cambio de formato, el Real Madrid no hubiera podido participar en la Supercopa de 2020. ?No le puedo llamar Rubi al presidente cuando ha sido mi presidente cuando yo he jugado con la selección española? ¿Qué tiene que ver un acuerdo comercial? Sé separar perfectamente un acuerdo comercial de jugar a fútbol como he hecho toda la vida. Es tirar mierda por tirar mierda. Lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios previos, filtrarlos a la prensa por un interés que no hace falta ser muy listo para saber quién está detrás. En 2019 ya salió este tema de que Kosmos iba a cobrar una comisión cada cuatro años, pero es noticia ahora. En este país se está muy habituado a pensar mal».

El ascenso del Andorra

«Es un proceso: sale una carta de la RFEF en la que dice que el que asuma la deuda del Reus asumirá su plaza. En ese momento a nosotros nos interesa y le mostramos interés a la RFEF. Había otros seis o siete equipo interesados, pero del grupo catalán éramos el único club interesado y por un tema de territorialidad se nos adjudicó al Andorra la plaza para jugar en una categoría superior. Es un proceso completamente limpio».

Derechos humanos en Arabia

«El Mundial de Qatar lo critiqué principalmente por los sobornos con la FIFA y eso no tiene nada que ver con el sitio donde sucede. Yo soy un firme defensor de que el deporte abre los países menos desarrollados y da la oportunidad de llevar el deporte a la gente que no lo suele disfrutar. Nuestro trabajo es traer oportunidades. A partir de ahí, es una decisión de la RFEF, que es la propietaria de la competición. La Copa Davis es diferente porque sí la comercializamos por completo. Hay muchos temas y se valoran muchas cosas. En este caso concreto de la Supercopa, Kosmos no tenía ningún poder de decisión al respecto, simplemente llevamos una oportunidad a la RFEF».

Piqué descarta su retirada

«Cada caso es un mundo. No me quiero poner si van a por mí o a por la RFEF. Lo que está claro es que es una filtración malintencionada para hacer noticia de algo que ya fue noticia. ¿Retirada en verano? Esto me da para un par de años más».

Posible falta de transparencia

«Hay muchos acuerdos que se cierran y no se explican, pero no por nada. Yo jamás pensé que esto acabaría creando este revuelo. En la asamblea de la RFEF el presidente tiene que exponer todos los números y ahí se aprueban los números. No se hizo nada a escondidas de nadie. Esto no es el presidente que tira para adelante porque le da la gana, tiene que pasar por mucha gente. No se escondió nada porque no hay nada que esconder».

Posible campaña contra él

«Estoy convencido de que no. Yo he salido rebotado en este tema, yo aquí no era el que estaban buscando. Iban a buscar a Rubiales y han encontrado esto. Al que le roban los audios es a él y por ahí van los tiros. Sorprende, no es habitual que un jugador no esté involucrado en estos negocios, pero a mí me gusta. No voy a pedir perdón por ello y por eso lo hago desde hace años».

Plena confianza en Rubiales

«Pondría la mano en el fuego por Rubiales. Estoy seguro de que nunca ha cobrado una comisión ilegal. Lo conozco, es honesto y noble. Pongo la mano en el fuego por él y mira que no la pongo por mucha gente».

Audio sobre el Rey Emérito

«Entendía que nos podía ayudar por sus contactos. Era un tema de pagos, de que no pagaban después de unos meses. Intentas maneras para poner presión y lograr esos pagos. No he podido recuperar esos audios, me hubiera gustado escucharlos. Estoy cero preocupado».

La motivación personal de Piqué

«Si la gente no me cree me da igual: no me he metido en los de Kosmos por el dinero. Me he ganado muy bien la vida y podría estar toda mi vida tirado en un sofá sin hacer nada. En esta sociedad, generar dinero significa ser exitoso y eso me gusta», ha indicado Piqué.