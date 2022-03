Gerard Piqué no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de sus sentimientos con la selección española. El jugador del Barcelona, que dejó el combinado tras el Mundial de Rusia, dejó claros cómo eran sus sentimientos cuando se enfundaba la camiseta nacional.

«Es compatible ser independentista y jugar con España. Hay jugadores que se nacionalizan para jugar con España y no sienten España. No te voy a decir si yo soy independentista o si no lo soy. El voto es secreto y cada uno tiene que mantener su privacidad y eso no te puede penalizar de cara a una carrera profesional. Ha habido muchísimos casos de gente que no lo ha sentido. ¿Qué significa sentirse de un país? ¿Hay una competición? ¿Si eres más español puedes ir? Siempre lo he visto como parte de mi trabajo», reflexionó Piqué sobre su caso en particular.

De hecho, el defensa azulgrana cree que debe primar el rendimiento de los jugadores por encima del sentimiento a la hora de jugar para una selección nacional. «¿Qué prefiere el aficionado, un jugador que juega de la hostia y se la pela el país o uno que es el que más quiere a su país y luego tiene un rendimiento bajo? ¿Cuándo ganamos el Mundial se pusieron a mirar si sentíamos el país?», añadió.

Piqué no se mordió la lengua en el canal de Jordi Wild asegurando que «sufría por el equipo porque no se merecía esos pitos». Eso sí, el jugador desveló lo que significaban para él esos sonidos. «En cuanto a mí, en lo personal, diría que jugaba mejor y me motivaba. Yo esto ya lo he vivido desde pequeño. No me molestó, me motivó», apuntó sobre su etapa en la selección española.

El central no olvidó su cuña típica contra el Espanyol y su afición con unas declaraciones nuevamente irreverentes. «Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol. Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid. Es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Madrid son unos señoritos y bienquedas», señaló.

Finalmente, Piqué quiso hablar del ex presidente Josep María Bartomeu y de cómo engañó a los pesos pesados del vestuario. «Es una persona cuyas inseguridades o el hecho de querer tener a todo el mundo contento, el no saber decir que no. No saber afrontar los problemas. Los últimos tiempos no lo vimos nunca por la Ciudad Deportiva. Nos miente a la cara con el Barça-gate. El club contrata unos servicios para criticar a jugadores. Nos dice a la cara a Leo y a mí que él no sabía nada. Salí como un imbécil a defenderlo», zanjó.