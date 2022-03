Luis Enrique no cerró la puerta a Gerard Piqué de la selección española en la rueda de prensa que concedió en el RCDE Stadium tras dar a conocer la lista de convocados del combinado nacional para los amistosos ante Albania e Islandia. Al ser cuestionado por un posible regreso del central del Barcelona, el seleccionador fue muy claro: “Es un jugador español que cumple los requisitos. Si quiere y tiene ganas podría ser”.

Hay que recordar que Piqué durante una de sus habituales charlas con Ibai Llanos no quiso descartar su regreso a la selección española. “No cierro la puerta de la selección, no quiero dejar un titular, pero la verdad es que ahora que me lo preguntas… No lo había pensado”, sentenció el defensa.

Por lo tanto, Piqué no descarta volver a jugar con España y Luis Enrique no le cierra la puerta. El central catalán cerró en 2018 un largo periplo superior al centenar de partidos disputados con el equipo nacional. Lo hizo tras la decepcionante eliminación en octavos de final de Rusia 2018 y otro Mundial puede ser la rendija por la que retorne a la selección. La opción sigue pareciendo remota, pero ya no es imposible.