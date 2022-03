Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras ofrecer la lista de convocados para los encuentros amistosos que medirán al combinado nacional contra Albania y frente a Islandia. Las principales novedades de la lista son las presencias de David Raya y las ausencias de David de Gea y Sergio Busquets. El seleccionador asturiano, que dio la rueda de prensa en Cornellá, explicó que la ausencia del capitán es «por descanso».

Oyarzabal

“Quería empezar acordándome de él. Con su entereza, personalidad y nivel físico estará rápidamente recuperado. Le mandamos un fuerte abrazo y le estamos esperando”.

Busquets

“Es una decisión personal. Es el que más minutos acumula en su equipo. Quiero tener su mejor versión en los partidos de junio y he decidido que descanse. Es un jugador espectacular. Esta no convocatoria es para que descanse y pueda compartir el tiempo con el que quiera”.

Pedri

“Lo veo en su línea de mejora absoluta. Está siendo una temporada difícil porque no ha tenido la regularidad. Siempre es un placer ver a jugadores de su perfil. Se está animando a llegar más al gol. Estoy muy contento con su vuelta”.

Llegada de Xavi al Barcelona

“Más que de manera positiva o negativa no es ese mi trabajo. Xavi es ofensivo por la elección de jugadores. Buscamos cosas muy parecidas con nuestros matices. Me distrae mucho ver entrenadores ofensivos”.

Vuelta a Cataluña

“La gente del deporte estamos apartados de temas políticos. Lo dije en su momento cuando se anunció este partido. Cualquier lugar de España es un buen sitio para ver a la Selección”.

David Raya

“Forma parte del seguimiento que hacemos con los porteros. Lo está haciendo muy bien y tengo muchas ganas de verlo en contexto selección. Tiene el perfil para ser portero de España. Es una sorpresa para mucha gente, pero no para nosotros. Tiene el nivel, pero quiero verlo en el contexto y en el entorno”.

Expectativas

“Desde noviembre se hace larga la espera. Aunque parezcan dos partidos amistosos no lo serán. Son dos encuentros con las cercanías que tenemos del Mundial. Se lo tienen que tomar con seriedad y que la etiqueta de partido amistoso no puede equivocar a ningún jugador”.

Raúl de Tomás

“Esta en la lista porque lo que vi en noviembre ya me gustó mucho. Los delanteros viven esclavizados por el gol. Nosotros nos fijamos en muchas más cosas. Ellos son los que inician el juego defensivo. Todo lo que concierne al fútbol de ataque si están en la lista porque tienen calidad”.

Sancet

“Nos gusta mucho. Estaba en la prelista. Está en edad sub-21 y lo podemos ver ahí. Le seguimos muy de cerca”.

Regreso de Piqué

“Es un jugador español que cumple los requisitos. Si quiere y tiene ganas podría ser”.

Azpilicueta y Marcos Alonso

“No he hablado con ellos. No he visto la necesidad. Imagino que estarán contentos de verse en la lista. Es evidente que están viviendo una situación diferente, pero no tengo duda de que la podrán superar”.

Comparaciones de Pedri

“Con Xavi no he tenido ninguna conversación. Pedri ya está más que cansado de que se le compare con Iniesta. Si se le compara con Messi será mala comparación. Es muy inteligente y sabe el camino que tiene que recorrer. Lo hará bien seguro porque está muy bien rodeado”.

Jesús Casas

“Se debió a que soy el responsable de todo lo que sucede en mi caso”.