Barcelona se volcará con la selección española. El combinado dirigido por Luis Enrique regresa a la Ciudad Condal 18 años después para disputar un encuentro amistoso en el RCDE Stadium contra Albania y, si nada cambia antes del 26 de marzo, día en el que se celebrará el choque, lo normal es que el estadio del Espanyol cuelgue el cartel de no hay billetes.

La venta de entradas está avanzando de manera notable y desde la RFEF están muy satisfechos con la respuesta del público catalán. De momento, se han vendido 25.000 entradas de las 40.500 disponibles y cada día que pasa quedan menos disponibles conforme se van liberando espacio.

“El que no esté rápido no podrá ver el partido en el estadio”, aseguran fuentes federativas, que no pueden ocultar su alegría por ver como los catalanes están deseosos de ver jugar otra vez a la selección española en su territorio. Los precios oscilan entre los 28 euros de la entrada más asequible y los 78 que cuesta la tribuna presidencial central.

La apuesta de Luis Rubiales era arriesgada, pero tanto el presidente como el resto de la Federación han pasado de respirar aliviados a estar muy felices tras confirmar la respuesta de la afición. Ya nadie duda por Las Rozas que si no se llena el estadio la afluencia de espectadores será muy buena para un partido que, no se puede olvidar, es amistoso y ante una selección que no es de las más altas del ranking europeo.

Desde que comenzó la venta anticipada para los socios del Espanyol la respuesta ha sido muy buena. Los aficionados pericos se lanzaron a comprar entradas, algo que también ha sucedido cuando el cupo se ha abierto para todo el público. No obstante, a partir de la próxima semana, una vez se conozca la lista de convocados, se espera que llegue un último arreón que pueda colgar el cartel de no hay billetes. De momento, ya no queda disponibilidad en ninguno de los fondos.

Cataluña tenía muchas ganas de volver a ver a España en directo. La Selección no juega en Barcelona desde el 13 de febrero de 2004, cuando el combinado nacional y Portugal empataron a uno en Montjuic con goles de Morientes y Jorge Costa. 18 años después la Federación presidida por Luis Rubiales ha dado un paso tan importante como necesario y se han volcado con un encuentro que, más allá de la importancia del partido, será histórico. El elevado estatus que la RFEF está dando al encuentro ha llevado a Luis Enrique a dar la rueda de prensa posterior a conocer la lista de convocados en el estadio del Espanyol y no en Las Rozas, como es habitual.