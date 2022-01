Gerard Piqué no descarta volver a jugar con España. El central catalán cerró en 2018 un largo periplo superior al centenar de partidos disputados con el equipo nacional. Lo hizo tras la decepcionante eliminación en octavos de final de Rusia 2018 y otro Mundial puede ser la rendija por la que retorne a la selección. La opción sigue pareciendo remota, pero ya no es imposible.

«No cierro la puerta de la selección, no quiero dejar un titular pero la verdad es que ahora que me lo preguntas… No lo había pensado». Esas han sido las palabras de Piqué durante una de sus ya habituales charlas por internet con Ibai Llanos. Sorprendido por la pregunta formulada a bocajarro, ya no se muestra tan rotundo como antaño con este tema.

El central del FC Barcelona disputó un total de 102 partidos con la selección española. Debutó en febrero de 2009 frente a Inglaterra y se despidió casi una década después contra Rusia. Por el camino, formó parte de la generación más exitosa de la selección española y fue pieza importante para ganar el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

Sin embargo, esa trayectoria no fue un camino de rosas para Piqué, que fue pitado más de una vez por sus propios aficionados y no escondió su malestar con ese tipo de situaciones que, en parte, contribuyeron a su despedida de la Roja cuando apenas tenía 31 años. A punto de cumplir los 35, ahora no se niega en redondo a una posible guinda final en el Mundial de Catar.

Estas palabras seguro que llegarán a oídos de Luis Enrique Martínez, al que nunca le ha temblado el pulso para convocar a un jugador para la selección sin importar su edad, ya sean jóvenes imberbes como Gavi o veteranos que ya parecían fuera del radar como Raúl Albiol. En la fase de clasificación para el próximo Mundial, los centrales más empleados por el seleccionador han sido Aymeric Laporte, Eric García y Pau Torres, cada uno con cinco partidos disputados.