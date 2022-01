El Barcelona de Xavi Hernández sigue sin levantar cabeza en Liga pero Gerard Piqué sigue aprovechando las redes sociales para evadirse de la realidad. La última del central catalán fue responderle a Unai Emery después de que el entrenador vasco le pusiera en su sitio por sus repetidas quejas sobre los árbitros a la conclusión del Atlético – Villarreal.

Después de que el VAR invalidara un gol de Parejo, Unai Emery aprovechó la decisión arbitral para opinar sobre Gerard Piqué, que se había pronunciado sobre el penalti de Alderete a Casemiro horas antes. «Lo de Piqué aquí hace poco sí que fue mano y penalti, tocó claramente con la mano y perdimos aquel partido. Me dolió que luego por ahí dijera que no. Lo de hoy no es mano, porque empuja el balón hacia la portería con la cadera. La mano está por ahí, pero eso no es mano. Lo de Piqué si lo era, y ayer se metió en Twitter protestando por otros partidos», afirmó el entrenador.

Unai Emery siguió afirmando que: «Lo que hay que ser es sincero y no confundir a la gente. En vez de callarse, dijo lo que dijo para engañar a la gente. No somos ni honestos ni leales con el VAR y con el fútbol. Hoy el balón lo ha golpeado con la cadera y habrá visto que ha rozado la mano. Yo no lo hubiese pitado, pero lo ha pitado y lo acepto», dijo el entrenador.

Respuesta de Piqué

Y la respuesta de Gerard Piqué no tardó en llegar. «Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai», afirmó el central haciendo referencia al partido de vuelta de la eliminatoria en la que el Barcelona consiguió remontar al PSG en un partido marcado por la polémica por las decisiones Deniz Aytekin.