Xavi Hernández es presentado hoy, lunes 8 de noviembre como nuevo entrenador del Barcelona. El club azulgrana abre el estadio Camp Nou a los aficionados para que puedan presenciar el acto de presentación del técnico azulgrana, que regresa a casa seis años después. Sigue en directo la presentación de Xavi como entrenador del FC Barcelona.

Presentación de Xavi Hernández, en directo y online:

14:46 -Línea que más le preocupa

«Al final es la idea de Cruyf. Hay que ser un bloque. Es un problema de todos. Trabajaremos tácticamente para que todos se sientan protegidos, trabajar, hacerles saber lo que hay que hacer en el campo en distintas situaciones»

14:45 – Relación entre Al Saad y Barcelona

Laporta: «La relación entre Al Saad y el Barcelona sigue abierta, el tiempo verá cómo evoluciona».

14:44 – Liderazgo

«Tenemos que liderarlo desde el staff, cada uno tiene que aportar su granito de arena y que haya diferentes liderazgos y de diferentes maneras. Les daremos estas herramientas, Leo era un gran líder, pero era muy tímido, igual que Andrés, Puyol era un líder dentro y fuera».

14:41 – Ventaja de conocer al Barcelona

«Conozco el club, a jugadores, la exigencia del club, habrá críticas cuando no se encuentren los resultados. El Barça es el club más difícil del mundo. Hay que volver a la exigencia e intentar la excelencia. Prefiero estar en el grupo de los Pep, Zidane, más que en el otro».

14:40 – Plan de trabajo

«Empezaremos a trabajar la misma idea, exigencia, normas, tenemos un plan de ruta que vamos a seguir a rajatabla para que el futbolista se sienta cómodo, feliz y pueda rendir. Tengo todo planificado hasta el partido del Espanyol, ahora tenemos pocos jugadores, pero vamos a ir explicando todo para luego poner en práctica».

14:39 – Conseguir resultados

«Si consigues competir a nuestra manera, vamos a estar muy cerca de conseguir resultados. Yo creo que vamos a ir bien, lo hemos vivido en el Al Saad, hemos cambiado la filosofía del club y ha ido bien, ha costado al principio. Lo ha dicho el presidente no va a ser fácil, después de los últimos resultados, tenemos trabajo, pero bienvenido trabajo. Si compites está cerca de conseguir resultados»

14:35 – Conversación con Brasil

«Mi ilusión era venir al Barça, he esperado al momento adecuado y creo que ahora lo es. Me siento con la confianza que me dan, es el momento, hubo unas confederaciones con la federación brasileña, por supuesto».

14:34 -Planes para veteranos

«El plan es el mismo para todos, la ventaja es que los conozco. Hay que exigirles, hay que liderar el vestuario, son importantes, han vivido muchas situaciones, tienen experiencia, sé de qué pie calzan, sus defectos… Es una ventaja, soy positivo, los conozco, son los capitanes, tienen que liderar esto, tirar del carro, serán uno más de la plantilla. Todos parten de cero, ninguno con ventaja.

14:30 – Laporta, sobre la llegada de Xavi

«Xavi lo ha explicado muy bien, primero hay una sintonía personal muy buena, yo siempre he dicho que Xavi sería entrenador del Barça, lo que no sabía era cuándo. y luego teníamos un entrenador, que merecía un respeto. Le hemos dado un margen de confianza hasta que ha sido insostenible. Xavi siempre ha sido muy respetuoso con Ronald, cosa que le agradezco. Luego ya sabéis cómo ha ido evolucionando esta situación hasta que se dio la situación y cuando nos hablamos, Xavi me dijo que podía venir ya. Me hubiera gustado darle una plantilla mejor de la que tenemos. Tendrá nuestro apoyo si las cosas se tuercen y si se tuercen más, tendrá nuestro apoyo hasta que vayan bien».

14:27 – Por qué no ha llegado antes al Barcelona

«Las dos primeras veces que vino el Barcelona no lo sentíamos, necesitaba un poco más de margen. Luego fue en verano del mismo año, había elecciones por medio, no veíamos que fuera el momento idóneo, había mucha incertidumbre, ahora con Joan tengo mucha confianza como siempre, creo que es el mejor presidente que hemos tenido. Tenía dudas por motivos familiares, los niños son pequeños, pero lo hablamos, a partir de ahí tengo mucha confianza en él, miran por el club, quieren el club y ahora era el momento».

14:26 – Dembélé

«Sí, para mí Dembélé, puede ser el mejor jugador del mundo en su posición. Pero hay que trabajar con él y exigirle. Depende de él, de su mentalidad, que se lesione poco, que tenga rendimiento. Para mí es prioritaria su renovación».

14:24 – Fichajes

«Lo vamos a valorar con el club, es pronto, vamos a trabajar para intentar reforzar siempre al equipo. En cualquier mercado hay que estar atento y siempre es una posibilidad. Para mí, es claro, hay que recuperar la exigencia y que el jugador tenga claro lo que tiene que hacer en cada momento del juego».

14:20 – Mejorar

Laporta: «Es importante para mantener nuestro prestigio. Es importante estar en la siguiente ronda y estar en la próxima Champions, pero tenemos que intentar competir en las competiciones en las que estamos. Si cogemos el tono, podemos ir remontado. Ha habido temporadas donde se ha ido remontado y casi hemos ganado la Liga, como en la 2003-04. Es muy importante, por supuesto, estar en la siguiente fase y a ver si podemos ganar algún título».

14:22 – No acepta perder o empatar

«Exigencia, entrenar a tope, cada idea que diga el staff técnico y saber que estamos en el Barcelona. Aquí no vale empatar, a mí me lo han enseñado. Cuando perdíamos o empataba hay consecuencias, somos el Barça, hay que saber dónde estamos, ser positivos y duros, ponerle ganas, ilusión, ir partido a partido, el primero ante el Espanyol, intentaremos competir con todos los rivales posibles».

14:20 – Fair Play Financiero

Laporta: «La Liga nos lo mira con lupa todo. Si ahora revisan esta operación, ya lo hemos hecho. No tenemos mucho margen salarial, pero aún tenemos. Esperemos que LaLiga lo vea como nosotros».

14:19 – Xavi, sobre etapas anteriores

«No quiero hacer un diagnóstico cuando no sé lo que ha pasado. Hemos tenido exigencia y normas y ha ido bien, de modo que tendremos que exigir al futbolista y también autoexigir a nosotros. De técnicos y etapas anteriores no puedo decir nada porque no he estado».

14:18 – Laporta: «Ha sido una rescisión de contrato»

«Hay una confidencialidad, ha sido una rescisión de contrato. Todos han puesto de su parte y entre Xavi y Barcelona hemos conseguido rescindir el contrato»

14:17 – Laporta: «Xavi tiene que mandar»

«Tiene que mandar, tiene que dirigir el equipo, es el mejor y así lo hará. Considero que lo tiene complicado, es un equipo por hacer. Xavi me convenció de que podía. Son situaciones diferentes, Xavi ha adquirido conocimientos de estos grandes técnicos, lo pondrá todo en práctica pero con el sello Xavi. El entusiasmo, el conocimiento, las ganas, seguro que va bien».

14:15 – Extremos

«Recuperaremos a extremos en una o dos semanas y quiero jugar con extremos abiertos. Tenemos para hacer variantes para utilizar diferentes sistemas».

14:14 Messi

Sí, me he quedado con ganas, y a Etoo, Ronaldinho… Tengo una gran amistad con él, me ha mandado un mensaje, hemos bromeado… Le deseo lo mejor, es el mejor jugador de la historia del club, pero ya no está, tenemos los jugadores que tenemos y hay que trabajar con ellos. Leo ya no está»

14:13 – Método

«Entendemos el juego como uno de solución, no queremos especular, recuperar el balón en campo contrario, ir al ataque, ser incisivos… No descubro nada, seremos un equipo intenso, al ataque, hay que ganar».

14:11 – Por dónde va a empezar a hacer cambios

«Un poco de orden, no estamos teniendo resultados. Hemos tenido un orden y hemos ido bien, cuando no ha sido así no hemos llegado a competir.

14:10 – Aprendizaje de otros entrenadores

«Muchas veces me vienen consejos a mi cabeza de Frank, de Van Gaal, de Vilà, de mi padre, de Cruyff, de Guardiola, de Luis Enrique…»

14:08 – Proyecto

«Nosotros ya estamos pensando en el derbi contra el Espanyol, lo prepararemos para ganarlos y a partir de ahí, pensaremos en cada uno de lo que vengan. Hay que trabajar muy duro para que lleguen los resultados. Es un proyecto a medio-largo plazo»

14:07 – Trato con los jugadores

«Mi idea es ayudarles, noto desde fuera que hay jugadores que sienten críticas. El tema psicológico es muy duro, mi primer objetivo es ayudarles a nivel personal y profesional. No se trata de ser duro, sino de ayudarles, de ver qué problema tienen y si están bien, de hacer equipo, ese es mi primer objetivo».

14:06 – Orden en el vestuario

«Es un tema de orden y de normas, como en todas las empresas y clubes. Cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien y cuando no, no es disciplina, es orden».

14:05 – Lesiones

«Evidentemente estamos preocupados. Tenemos que hablar de muchas cosas con el presidente, estamos bien guiados, tenemos que solucionar este problema, hay trabajo para hacer y recuperar muchos jugadores que son importantes».

14:04 – Comparaciones con Pep Guardiola

«Que se me compare con Guardiola es un éxito, por lo que ha dado al fútbol y al Barcelona, es una referencia, para mí el mejor. CCualquier comparativa es mala, sé dónde estoy, serán los resultados los que digan si lo hacemos bien o no. Tengo muchas expectativas e ilusión.

14:03 – Exigencia

«Vengo con una idea muy clara, toca exigencia, normativas, trabajar a tope, a los jugadores hay que intentar convencerles para llegar a los éxitos. Se nos juzgará por los resultados, pero vamos a intentar jugar bien para que lleguen los resultados».

14:02 -Volver al vestuario

«Muy buenos recuerdos de mi etapa de jugador y sobre todo el recibimiento de la afición. No los podemos fallar. Esfuerzo, sacrificio, actitud, es lo que les tenemos que transmitir. Y futbolísticamente trabajar mucho y transmitirle a los jugadores que tenemos que darlo todo, somos el Barça. Se me ha puesto la piel de gallina»

14:00 – Joan Laporta: «Es un día de alegría para el barcelonismo»

Es un día de alegría para el barcelonismo, los necesitamos, es un día que marcará la historia del club», insiste Joan Laporta, que destaca la ilusión que ha desatado la llegada de Xavi Hernández.

13:59 – Primeras sensaciones

Xavi Hernández: «En primer lugar estoy muy emocionado por cómo me ha recibido la afición, contento y agradecido al club. Estoy muy ilusionado, muchas ganas de trabajar, de hablar con los jugadores… Vuelvo a casa, es un momento complicado, económicamente y futbolísticamente, pero las ganas, la pasión, todo esto tiene que hacer que vayamos hacia arriba. Agradecido al presidente por la confianza, vuelvo a casa. Tenemos que ser excelentes, tenemos que intentar ser los mejores. Estoy muy emocionado con la afición tenemos que devolverle por diez el sacrificio, la actitud»

13:56 – Xavi Hernández, en sala de prensa

Ya está Xavi Hernández preparado para responder las preguntas de la prensa. Antes, se proyecta un vídeo con algunos de los mejores momentos del azulgrana en su etapa de jugador en el Barcelona.

13:54 – ¿Cuándo será el debut de Xavi Hernández?

El primer partido de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona será en el derbi catalán ante el Espanyol el próximo 20 de noviembre en el Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga Santander. Después, tiene otro encuentro vital para los azulgranas, en esta ocasión en Champions League recibiendo al Benfica el día 23 de noviembre a partir de las 21:00 horas, en la quinta jornada de la fase de clasificación. Los azulgranas se jugarán la segunda plaza del grupo con los portugueses, que llegan al Camp Nou con dos puntos menos, pero que pasaron por encima de ellos en Lisboa.

13:47 – El primer entrenamiento de Xavi Hernández

Xavi Hernández dirigirá su primer entrenamiento con el Barcelona este martes 9 de noviembre. Será una sesión con pocos integrantes, ya que el equipo cuenta con varios lesionados y otros están concentrados con sus respectivas selecciones, como Jordi Alba, Sergio Busquets y Gavi (España), Philippe Coutinho (Brasil), Ronald Araujo (Uruguay), Ter Stegen (Alemania), Frenkie de Jong y Memphis Depay (Holanda), Clément Lenglet (Francia) y Yusuf Demir (Austria).

13:44 – Xavi saluda a los aficionados

Aún no ha abandonado el césped Xavi Hernández, que está aprovechando para saludar a algunos aficionados azulgranas. El entrenador del Barcelona responderá a continuación las preguntas de la prensa, en su primera comparecencia pública como técnico azulgrana.

13:40 – Finaliza el acto en el Camp Nou

Termina el acto de presentación en el Camp Nou, aunque aún queda escuchar a Xavi Hernández en rueda de prensa. En estos momentos, el entrenador del Barcelona posa con su familia y amigos en el Camp Nou. A continuación responderá a los medios de comunicación en su primer día como entrenador del Barcelona.

And there it is! pic.twitter.com/yFdrGsEuNi — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

13:38 – Xavi: «Os necesitamos»

“Os necesitamos sobre todo en los malos momentos. Estamos en una situación difícil, económica y deportiva. Nos tenemos que olvidar de los ismos. Y sobre todo, Visca el Barça», dice Xavi. «Todavía no me he sentado en el banquillo. Habrá tiempo pero con ilusión, la ilusión es enorme», añade.

13:36 – Joan Laporta: «Hoy es un día que marcará la historia del club»

«Sólo quiero deciros que hoy es un día que marcará la historia del club. Bienvenido Xavi, familia. Visca el Barça y visca Catalunya Hoy es un día muy emocionante», dice Joan Laporta, presidente del Barcelona. «Los hechos hablan por sí mismo, lo mejor es esto», dice. Pletórico el presidente que se anima incluso a cantar junto a la afición.

13:34 – Laporta y Xavi firman el contrato

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y Xavi Hernández, nuevo entrenador del Barcelona, acaban de firmar el contrato que une al catalán hasta junio de 2024. Ambos se han dado un abrazo al terminar de firmar los documentos y ahora posan con la camiseta del primer equipo con el nombre de Xavi.

13:33 – Xavi, toma la palabra:

«Muchas gracias. No quiero emocionarme. Estoy muy ilusionado, quiero daros las gracias al club, a los aficionados. Tengo la piel de gallina. Solo quiero decir una cosa, somos el mejor club del mundo. Trabajaremos con mucha exigencia para trabajar los éxitos. El Barça no se puede permitir empatar o perder, hay que ganar todos los partidos. Me habéis hecho emocionar, muchas gracias, visca el Barça y visca Catalunya».

13:30 – La afición corea su nombre

La afición del Barcelona corea el nombre de Xavi Hernández para darle la bienvenida como nuevo entrenador del Barcelona.

13:28 – ¡Entra Xavi al Camp Nou!

¡Ya está sobre el césped del Camp Nou el nuevo entrenador del Barcelona: Xavi Hernández!. El catalán ha salido acompañado de Joan Laporta mientras suena el himno del equipo azulgrana en el estadio.

13:25 – Empieza el acto de presentación de Xavi Hernández

¡Ha llegado el momento! Empieza el acto de presentación de Xavi Hernández. De momento, van saliendo por el túnel de vestuarios familiares y amigos, a la espera aún del gran protagonista de este lunes en Barcelona.

13:17 – Iniesta felicita a Xavi: «Te deseo toda la suerte del mundo»

«¡¡Qué gran día!! Me alegro mucho por ti, amigo. Te deseo toda la suerte del mundo y que sigamos disfrutando de nuestro Barça», ha publicado Andrés Iniesta en un mensaje dedicado a Xavi Hernández.

Qué gran día!!

Me alegro mucho por ti, amigo. Te deseo toda la suerte del mundo y que sigamos disfrutando de nuestro Barça ❤️💙#bentornatXavi アミーゴ、自分のことのようにとても嬉しく思います!世界中の幸運が訪れるよう願っていますし、これからも僕たちのバルサを楽しんでいこう❤️💙 pic.twitter.com/OgkvLzFWzg — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) November 8, 2021

13:14 – Xavi, arropado por su familia en su primer día como entrenador del Barcelona

En un día tan especial para Xavi Hernández, no podía faltar su familia a su lado. Con él está su mujer, sus padres, hermanos y algunos amigos más allegados del catalán. Además, en el palco del Camp Nou hay varios directivos del club azulgrana.

Se está retrasando un poco la aparición de Xavi sobre el césped. La afición espera en la grada del estadio azulgrana para dar la bienvenida a su nuevo entrenador.

13:07 – Así luce el Camp Nou en la presentación de Xavi

Ya hay movimiento en el palco así que no tardará en aparecer Xavi Hernández sobre el césped del Camp Nou. Así luce a estas horas el estadio azulgrana mientras espera la aparición de Xavi:

The stage is set pic.twitter.com/p0ZMTSCqPg — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

13:03 – La afición espera a Xavi

Gran ambiente en la grada del Camp Nou, que espera ya a estas horas la salida de Xavi Hernández. El de Tarrasa firmará hoy como entrenador del Barcelona, club al que regresa seis años después de su marcha. Xavi está ilusionado con su regreso a casa y confiado en que hará un gran trabajo como técnico azulgrana. «Me he preparado durante estos seis años», ha señalado el catalán. La afición ya le espera para darle una cálida bienvenida. Empieza la nueva era Xavi en el Barcelona.

12:55 – Ilusión en la afición con la llegada de Xavi Hernández

Después de los difíciles momentos por los que está atravesando el Barcelona, el regreso de Xavi Hernández ha supuesto una gran ilusión y optimismo entre los azulgranas. El catalán está a punto de aparecer sobre el césped del Camp Nou en su primera aparición oficial como nuevo técnico del conjunto azulgrana. Hace seis años se marchó como jugador y ahora regresa en calidad de entrenador.

The excitement is building for … pic.twitter.com/HsukDB7HiH — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

12:48 – La afición espera a Xavi en el Camp Nou

A las 13:00 horas está programada la aparición de Xavi Hernández sobre el césped del Camp Nou. El técnico catalán firmará hoy su contrato como nuevo entrenador del Barcelona hasta junio de 2024, en un acto en el que Xavi tendrá la oportunidad de reencontrarse con su casa y su afición.

12:43 – Xavi: «Espero devolver esta ilusión con títulos o como mínimo con trabajo»

«El objetivo es ayudar a los culés a reflotar esta nave, disfrutar y ganar. Estoy agradecido a la afición el cariño, espero devolver esta ilusión con títulos o como mínimo con trabajo en este primer año», añade Xavi.

12:42 – El plan de Xavi

«Llego preparado. Mi ADN no ha cambiado. La idea de ser protagonista, tener la pelota, crear ocasiones, un Barça intenso. Hemos de recuperar muchas cosas», dice Xavi en el canal oficial del Barcelona.

12:40 – «Sueño» e «ilusión» son las palabras más repetidas por Xavi

“Es un sueño hecho realidad. En 2015 mi ilusión era volver, prepararme para volver. Sé que esto genera ilusión, necesitamos trabajar, poner orden, exigencia. Es un sueño estar aquí. El Barcelona es mi casa, tengo una responsabilidad enorme, pero estoy deseando cogerlo. Creo que estoy preparado por mi estado, con mi ilusión, con muchas ganas de empezar”, dice Xavi Hernández en una entrevista anterior al acto de presentación en Barça TV.

12:38 – El Camp Nou acoge a los aficionados

Las puertas del Camp Nou se han abierto poco antes de las 12:00 de este lunes para empezar a recibir a los primeros aficionados que quieren darle la bienvenida a Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona. El técnico catalán ya se encuentra en el estadio acompañado de su mujer, Nuria Cunillera.

12:30 horas – El Barcelona, preparado para recibir a Xavi

Día especial en el Barcelona, con el regreso a casa de Xavi Hernández. Seis años después de abandonar el césped del Camp Nou, el de Tarrasa regresa a casa para asumir el banquillo del primer equipo. El técnico aterrizó en Barcelona el pasado sábado procedente de Doha para tomar las riendas del conjunto azulgrana en una situación muy complicada para el club.

Situados en la novena posición de la Liga, con 17 puntos tras 13 partidos, el Barcelona tratará de retomar el vuelo de la mano de Xavi Hernández. El catalán sabe que tiene por delante una ardua tarea, pero su llegada es una dosis de optimismo e ilusión para la afición azulgrana.

«Sé que llego en un momento difícil, pero afronto este reto con la mayor de las ilusiones. Voy a trabajar y a luchar como uno más para juntos alcanzar el lugar que merecemos. Gracias FC Barcelona por volver a confiar en mí y a todos los aficionados que creyeron que debía asumir este papel tan importante. La historia continúa…», publicaba Xavi Hernández en sus redes sociales.