Las cuentas del Barcelona con el cambio de entrenador están llevando por el camino de la amargura a Joan Laporta y su Junta Directiva. En cualquier caso, no quedaba otra. La deriva deportiva de la mano de Ronald Koeman era preocupante, había perdido fuerza y su discurso comenzaba a ser derrotista. Una vez despedido, llega Xavi Hernández, por el que el Barça también tendrá que pagar por su fichaje y que no saldrá barato pese tener un contrato de ‘becario’. Al club culé el cambio de banquillo le sale por más de 20 millones de euros. Si se suma lo que costó rescindir a Valverde, Setién y fichar a Koeman la cantidad se dispara a más de 35 kilos.

Era uno de los grandes temores del Barça, quizá la principal traba para no haber tomado la decisión antes. Ya lo dijo Joan Laporta. «Posiblemente teníamos que haber decidido antes el cesar a Koeman. Asumo la responsabilidad. Ya la situación era insostenible. Habíamos entrado en una deriva importante», fueron las explicaciones del presidente culé durante la presentación de Sergi Barjuan como técnico interino. La deriva deportiva obligó a tomar la decisión de despido pese al perjuicio que suponía en lo económico, con un coste sumamente elevado atendiendo a las condiciones de su contrato, que pactó la directiva de Bartomeu.

El Barça tendrá que abonar a Ronald Koeman unos 12 millones de euros de finiquito tras despedirle este pasado mes de octubre tras dos derrotas consecutivas ante Real Madrid y Rayo Vallecano. El holandés, con un año más firmado (hasta 2022), debe percibir lo que le restaba de salario esta temporada y una indemnización extra que contemplaba su contrato si no finalizaba los dos años firmados inicialmente como así ha sucedido. En total, la cifra se dispara a esos 12 kilos que, pese a que se están negociando aún y no han sido abonados, tienen difícil rebaja.

Con Xavi Hernández se ha abierto otro melón inesperado. El club catalán ha tenido que pagar para romper la vinculación del técnico con el Al-Sadd. Este pellizco, con el que no contaban, se une a los ocho millones de euros brutos que pueden ofrecer tanto al entrenador como a su cuerpo técnico. Las limitaciones del Barça con su límite salarial no permiten aumentar esta cifra, algo que realmente viene a las mil maravillas a la entidad, no tanto a Xavi.

Así, sumando los 12 millones que costó darle la patada a Koeman, más lo que tendrá que abonar al Al-Sadd para desbloquear la salida de Xavi y los ocho que pagarán al nuevo entrenador y su cuerpo técnico en concepto de salario llevan a superar los 20 millones de euros. Una importante cantidad en uno de los momentos más sensibles y delicados tanto a nivel institucional, deportivo y económico en la historia reciente blaugrana.

Sangría en el banquillo

Pero los problemas deportivos y económicos con el banquillo culé no son cosa de ahora. No es nada reciente. El Barça lleva tiempo dando bandazos sin ton ni son en este sentido. Desde que se decidiera poner punto y final a la etapa de Ernesto Valverde en el Camp Nou, comenzó una sangría importante en todo lo que se refiere al puesto de entrenador en el Barcelona.

Tras una etapa ciertamente positiva en cuanto a resultados y título, Bartomeu toma la decisión de despedir a Valverde. Su adiós costaría al club 11 millones de euros, otra cifra importante que por aquel entonces no parecía tan abultado como lo es hoy día en el club. Aquello no acabó ahí. La elección de Quique Setién como relevo también saldría rana y con él aún se negocia los términos de su despido, al que no han pagado y que demandó a la entidad por ello. Algo que aún colea. En principio, costaría otros cuatro millones, que es la cantidad que demanda el cántabro en los tribunales.

Tras la marcha de Setién, Bartomeu apostó por Ronald Koeman por el que también tuvo que hacer un desembolso de cinco millones de euros para finiquitar su etapa en la selección holandesa. En total, sumando todo lo que ha tenido que pagar el Barça para mover su banquillo hasta hoy, el precio supera los 35 millones de euros desde enero de 2020.