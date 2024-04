La Guardia Civil sostiene que Rubiales utilizó a Gruconsa para desviar 3,8 millones a su amigo ‘Nene’

La empresa de construcción Gruconsa es el centro de la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol en tiempos de Luis Rubiales. Así se determina en la investigación de la Guardia Civil, tal y como ha podido conocer OKDIARIO. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) creen que por esa empresa, dirigida por el hermano de un miembro de la RFEF, pasaba la presunta corrupción en la RFEF.

De hecho, la Guardia Civil sostiene que la la Federación pagó 3,8 millones de euros a Gruconsa para que después la propia Gruconsa desviara ese dinero a una de las empresas de Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, amigo íntimo de Rubiales.

Gruconsa habría recibido los millones de euros en concepto de trabajos (como los de la obra de La Cartuja) para después pasar el dinero a la empresa de Nene, desviando así estos emolumentos que la Federación daba a la principal contratista de la Federación Española.

Los informes de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, recogen que entre 2019 y 2023 las empresas de Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, facturaron a Gruconsa estos 3,8 millones de euros. Especialmente en el año 2021 se dispararon las contrataciones con esta empresa.

Qué es Gruconsa

Gruconsa es la empresa que llevó, entre otras cosas, las obras en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, el campo en el que se juegan todas las finales de Copa del Rey y donde disputó la selección española sus encuentros de la fase de grupos de la Eurocopa 2021. Para que esto fuera posible hubo que adecuar el campo y es ahí donde entró la participación de esta empresa de construcción.

Gruconsa está dirigida, en su zona sur, por Ángel González Segura, uno de los detenidos el pasado 20 de marzo por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Es hermano de Pedro González Segura, director de los Servicios Jurídicos de la Federación Española en la última época de la presidencia de la RFEF.

‘Nene’, amigo de Rubiales y figura clave

Nene es una figura clave también en este caso y así lo recoge la Guardia Civil. Es un íntimo amigo de Luis Rubiales, ha estado con él en estas semanas en República Dominicana y suyos son, según la UCO, los 318.000 euros que requisaron los agentes en el domicilio del ex presidente de la RFEF en Punta Cana.

Las otras personas que son clave en el caso Gruconsa, el centro de la presunta corrupción en la Federación, son los hermanos González Segura. Uno es Pedro era el director de los Servicios Jurídicos de la RFEF y, entre otras cosas, fue árbitro de Segunda B. Era una persona muy vinculada a Tomás González Cueto, abogado y considerado el cerebro de la presidencia de Rubiales. Fue también detenido el 20 de marzo, aunque después fue puesto en libertado.

El otro es Ángel, el encargado de la zona de sur (a la que pertenece Sevilla) de Gruconsa, la empresa a la que la Federación le dio la mayoría de sus obras, especialmente la del estadio de La Cartuja de Sevilla.

El caso que inició la Guardia Civil el pasado 20 de marzo se centra en encontrar contratos supuestamente fraudulentos firmados por la RFEF en tres frentes: la Supercopa de España en Arabia Saudí, las finales de Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja y el contrato de asesoramiento firmado con China para desarrollar el fútbol en el país asiático.

Rubiales, en libertad tras ser detenido

En una mañana muy intensa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Luis Rubiales fue puesto en libertad tras ser detenido, como adelantó OKDIARIO. A su llegada a España, una furgoneta de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le esperó en la pista de aterrizaje.

Una vez aterrizó el avión procedente de la República Dominicana, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entró en una furgoneta negra junto a varios agentes. Tras esto, según pudo saber este periódico, la Guardia Civil esperó a que pasara el control de pasaportes, recogiera su equipaje y a que llegara su abogada. Por todo ello, la detención se dilató.

Una vez en presencia de la letrada, la UCO detuvo a Luis Rubiales acusado de presuntos delitos de corrupción. El arrestado se negó a declarar y a continuación quedó en libertad en calidad de investigado. Rubiales pudo salir del aeropuerto por su propio pie y esta noche podrá dormir en su vivienda.

La defensa del Luis Rubiales informó a la juez que tenía previsto volver a España desde República Dominicana el próximo 6 de abril, alegando que se encontraba «a plena y total disposición» del Juzgado y que podría «regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello». Eso es lo que ha ocurrido, pero cambiando la fecha: del 6 al 3 de abril.

Cabe recordar que Luis Rubiales lleva completamente apartado de la gestión deportiva desde el pasado mes de octubre, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA le inhabilitó oficialmente para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años.

De esta forma, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que había dimitido de su cargo el 10 de septiembre por al beso no consentido a Jenni Hermoso, confirmaba que no podría presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF, que se celebrarán en mayo y que precisamente tienen este miércoles un día clave, ya que es cuando la Comisión Gestora dará el pistoletazo de salida al proceso electoral.