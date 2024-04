Luis Rubiales intentó llevarse un 20 por ciento de comisión por llevar un contrato a la Real Federación Española de Fútbol cuando ya no era presidente del organismo. Después de su dimisión el pasado mes de septiembre, motivada por su beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino, Rubiales siguió maniobrando en busca de negocios con la misma RFEF de la que se había tenido que marchar prácticamente obligado.

Según ha podido saber OKDIARIO, la salida de Rubiales de la RFEF no le impidió seguir maniobrando para buscar nuevos ingresos, en este caso como intermediario para un proyecto de construcción de una infraestructura de fútbol en Corea del Sur que, según su plan, estaría impulsada por la Federación Española.

El montante de aquel posible acuerdo, y que finalmente no fructificó, se movía en torno al millón de euros de ingresos para la RFEF. La petición de Rubiales por conseguir dicho contrato era una comisión del 20%, es decir, 200.000 euros, una cifra que está completamente fuera de mercado en cualquier ganancia por intermediación, que suele reducirse a la mitad, un 10%.

Y no solo es esa cifra sea desorbitada para los estándares habituales, sino que las propias normativas internas de la Federación Española no permiten que las comisiones en este tipo de acuerdos pasen de un 10%. Lógicamente, Rubiales, como presidente de la RFEF durante cinco años, conocía perfectamente las reglas de juego, pero no dudó en pedir a los trabajadores de su antigua ‘casa’ que se las saltarn en su beneficio.

Rubiales y Corea del Sur

En la RFEF se acogió la propuesta con estupefacción y, por supuesto, con una negativa rotunda a este posible negocio que Rubiales planeaba para seguir engrosando su cuenta corriente con otro pago de seis cifras. Le contestaron que era directamente inviable y le recordaron al ex presidente que la normativa no permite acuerdos de ese tipo.

No es la única conexión de Rubiales con Corea del Sur. El pasado mes de enero, el ex futbolista anunció el lanzamiento de su propio NFT -artículos digitales que pueden ser comprados y vendidos- a través de una empresa radicada en el país asiático, The Moon Labs. La gerente de dicha compañía, Bella Kang, era la misma persona con la que Rubiales planeaba ese nuevo proyecto de infraestructura por un millón de euros que no salió adelante.

Uno meses más atrás, concretamente en marzo de 2023, Rubiales lideró una delegación que viajó a Asia para mantener varias reuniones de trabajo en Corea del Sur y también en Japón. Aquella expedición sirvió para que la RFEF firmará un acuerdo de colaboración con la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) y otro de patrocinio con 3D Factory, una empresa surcoreana líder en el metaverso.

Investigación de la Guardia Civil

Este tipo de maniobras tampoco pillaron de sorpresa a la Guardia Civil. La Unión Central Operativa (UCO) del cuerpo armado ya alertó el mes pasado a la juez, en las conclusiones de su investigación, de que después de su dimisión como presidente Rubiales se hizo con una sociedad para, supuestamente, seguir cobrando de la trama de comisiones que implicaba a RFEF y participar en los negocios de las empresas investigadas.

La Federación Española ya ha reaccionado a todas las informaciones que acusan al antiguo presidente del organismo federativo, Luis Rubiales, de distintas «conductas irregulares» y ha anunciado su decisión de iniciar «acciones penales contra todos aquellos» que «hayan dañado reputacional o económicamente» a la «institución». El ex directivo, que aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Madrid-Barajas y fue detenido en primera instancia por la Guardia Civil para luego ser puesto en libertad, está en el punto de mira de la RFEF.

Después de todas estas conductas que se han dado a conocer a lo largo de los últimos días y especialmente este miércoles, día de su vuelta, la RFEF «ha querido condenar tajantemente» todas estas irregularidades y «perseguirlas hasta el final», avisando de que ya han «contactado con varios despachos penalistas» con el fin de «poner en marcha» duras medidas «contra aquellos que hayan actuado con deslealtad» hacia la Federación.