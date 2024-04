Aleksander Ceferin se ofreció a ayudar a Luis Rubiales después de que el segundo abandonara la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol el pasado mes de septiembre. El presidente de la UEFA le preguntó por la mejor manera de prestarle ayuda y Rubiales le contestó solicitando el pago de 400.000 euros. Así lo reveló Tomás González Cueto en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil el pasado mes de enero.

El pasado 11 de septiembre, Rubiales dimitió como presidente de la RFEF debido a su beso no consentido a Jennifer Hermoso. Aquella dimisión también significaba su renuncia como vicepresidente de la UEFA, donde trabajaba codo con codo con Ceferin, con el que siempre mostró muy buena sintonía.

No pasaron ni dos meses hasta que la Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció la inhabilitación de Luis Rubiales para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años. Por si todavía quedaba algun duda, el ex futbolista ya sabía que debía buscar nuevos horizontes laborales lejos del fútbol, lo que explica sus frecuentes viajes a República Dominicana, el último finalizado este mismo miércoles.

Una vez que ya estaba condenado al ostracismo, Ceferin se puso en contacto con Rubiales para ver de qué manera podía ayudarle. Según explica González Cueto en una conversación telefónica del pasado 25 de enero con una mujer llamada Sandra que la Guardia Civil no identifica, la respuesta de Rubiales fue la siguiente:

Le dijo el presidente de la UEFA, Ceferin: ‘Oye me gustaría ayudarte, ¿cómo podríamos hacerlo? ‘. Y sin preguntarme, dice: ¡Dale 400.000 euros a Tomás al año y que él me los pague a mí luego’. Lo único que quiere es dar palos, no se ha planteado trabajar, sino dar palos, pero no de 15.000 ó 20.000 euros sino de 200.000 para arriba. Porque dice que necesita 100.000 euros al mes. Es que dice unas cosas. De verdad. Está como una puta cabra.

Así de cruda es la descripción de González Cueto, que durante mucho tiempo fue uno de los principales apoyos de Rubiales, sobre todo en el ámbito judicial. De esta conversación también se desprende que Ceferin buscó cauces para hacerle llegar dinero a Rubiales cuando sabía perfectamente que el ex presidente de la REFF estaba inhabilitado. De lo que no hay constancia es de si lo consiguió. Por otra parte, González Cueto también critica a Rubiales por su ambición cuando llega una nueva propuesta:

Uno me pide ayuda para financiación. Digo bueno, voy a decírselo a Luis, como él conoce gente en Arabia y tal, a ver si consigue algo. Una financiación de 100 millones de Euros, que es dinero, y lo primero que dice es que él quiere un kilo para él, aparte de lo que haya que pagar al bróker y lo que haya que pagarle al financiador. Le digo: ¡Pero un kilo, coño! Todo de aurora boreal, todo fuera de mercado, todo sandeces. Horroroso, de verdad. Luego la gestión la hizo con un piernas, que lo conozco yo, que lo hubiera hecho yo directamente y me hubiera llevado yo la pasta. Al final no salió el tema (…) Está a dar el palo y la gente ya no le aguanta, ya no le tolera.

Rubiales llegó a la presidencia de la RFEF en 2018 y solo unos meses más tarde ingresó en el Comité Ejecutivo de la UEFA, tras ser reelegido en el 43º Congreso Ordinario del organismo en Roma. Su ascenso meteórico prosiguió en mayo de 2019, cuando se convirtió en el vicepresidente más joven de la UEFA, confirmándose como uno de los principales apoyos de Ceferin.