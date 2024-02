El ‘peligroso’ encuentro entre Ceferin y Aitana que terminó en cobra en la celebración de España

Aitana Bonmatí fue elegida ‘Mejor jugadora’ de la ‘Final Four’ de la Liga de Naciones y también MVP de la final de este miércoles contra Francia (2-0), donde España logró algo «un poco increíble» como volver a ganar seis meses después de conquistar en el Mundial.

«Esto es lo de menos. Contenta por sumar para ganar un título más. Ganamos el Mundial y ahora la Liga de Naciones. Qué más se puede pedir», dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, sobre el galardón individual en La Cartuja (Sevilla).

La ‘Balón de Oro’ confesó que los logros de la selección son «increíbles». «Es un poco increíble lo que hemos conseguido. Parece fácil, parece casi obligado que tenemos que ganar cada partido, cada torneo. No tengo palabras. Este equipo sigue con una ambición tremenda y pese a todos los baches que hemos tenido aquí estamos, levantando otra copa», apuntó.

«Somos justas merecedoras. Una primera parte bastante buena, con alguna imprecisión. En la segunda ellas han apretado más porque iban perdiendo, pero hemos anulado bastante bien a Francia», añadió sobre una final en la que España fue muy superior a su rival, victoriosa con los goles de la propia Aitana y de Mariona.

La jugadora del Barça confesó además que en el horizonte de la selección española aparece ahora ir a por los Juegos Olímpicos de París 2024, después de sacar el billete olímpico superando a Países Bajos en semifinales de esta primera edición de la Liga de Naciones que terminaron ganando. «Este equipo no tiene techo, ya lo venía demostrando, ahora vamos a por los Juegos», terminó.

Jenni Hermoso lo celebra

Jenni Hermoso no quiso hablar de la Liga de Naciones como «un premio» sino como el resultado de «mucho trabajo», con la satisfacción de disfrutar de nuevo «del fútbol» y «volver a ser campeona», después de la victoria (2-0) sobre Francia este miércoles en La Cartuja (Sevilla).

«Era un buen día para ser la primera vez que se ganara a Francia. Hemos dominado y hemos tenido ocasiones. En la segunda parte hemos perdido un poco el balón, pero también sabemos sufrir. Trabajamos mucho, son muchos entrenamientos. Tenemos que defender un título de campeonas del mundo, es una responsabilidad. Tenemos que dar en cada el partido lo máximo», dijo en zona mixta.

La atacante de la selección valoró la consecución de un nuevo títulos seis meses de ser campeona del mundo. «No es un premio, es mucho trabajo lo que hay detrás, el salir cada día a superarte a ti misma, superar muchas cosas. Hoy me vuelvo a demostrar a mí misma que cada día puedo ser más fuerte, que puedo con todo. Me he vuelto a demostrar que puedo disfrutar con esta camiseta, que puedo disfrutar del fútbol y volver a ser campeona», afirmó.