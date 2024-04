Luis Rubiales saca a la luz el nombre de las tres jugadoras que pidieron la cabeza de Jorge Vilda

Luis Rubiales ya está en España en libertad a la espera de prestar declaración ante la jueza Delia Rodrigo y antes de marcharse de República Dominicana concedió una entrevista en la que reiteró su inocencia tras ser acusado de varios presuntos delitos en el marco de la Operación Brody. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol también habló de la polémica generada con el beso a Jenni Hermoso que le acabó constando la inhabilitación como máximo mandatario de la RFEF y su posterior salida del mundo del fútbol. Rubiales también desveló el nombre de las jugadora que le pidieron la cabeza de Jorge Vilda.

Luis Rubiales fue el hombre del día tras aterrizar en España a primera hora del miércoles 3 de marzo procedente de la República Dominicana, país donde pasó las últimas semanas a la espera de una posible detención que finalmente no sucedió. El ex presidente de la Federación fue retenido a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y posteriormente fue puesto en libertad después de que le notificaran la imputación.

Rubiales está acusado de los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal en un sumario en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos durante los cinco años que permaneció al frente de la RFEF.

Luis Rubiales se defiende

Luis Rubiales habló sobre ello en la entrevista concedida a Ana Pastor en El Objetivo de La Sexta y reiteró su inocencia. El ex presidente de la Federación no se dejó ningún tema en el tintero y también habló sobre la polémica generada en su día con el beso a Jenni Hermoso, que le acabó obligando a dimitir tras la inhabilitación impuesta por la FIFA.

«Quien vea las imágenes, no puede ser una agresión sexual, entre dos amigos, con una pregunta, sexual no había nada, ella me dice ‘vale’… Ahí están las imágenes. La señora Hermoso cambió su versión, pero no en el avión. En el momento en el que hay presiones, ella cambia. Sólo hablé 10 segundos con ella. Le dije que comunicación nos había pedido salir juntos y ella ya no quiso. Yo no ataco a Hermoso. Sólo digo que ella no dice nada y luego otra diferente por escrito», dijo sobre el momento en cuestión.

Luis Rubiales también quiso hacer alarde de los grandes avances del fútbol femenino durante su mandato, que acabó con la conquista del Mundial disputado el pasado verano en Australia y Nueva Zelanda. «Cuando llego hay más de 100.000 licencias de fútbol femenino, se doblan ingresos, contratamos a equipos asalariados, médicos, cocineros… Cuando llego al Mundial veo que solo hay uno y traigo a otro más. Cuando las capitanas piden estar cerca de las inglesas, que les dan 11.000 euros, les di 15.000», opinó en la entrevista concedida desde la República Dominicana.

«El que se ha quedado sin trabajo, en la calle y defenestrado he sido yo. En la calle eso lo tienen muy claro. También mis hijas, que estaban delante cuando Jenni dijo ‘que me dejen en paz, que es un beso entre amigos’», afirmó sobre el tema que le acabó costando el puesto y apartarse de forma definitiva del mundo del fútbol después de cinco años como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Luis Rubiales y Jorge Vilda

Luis Rubiales también desveló el nombre de las jugadoras que le pidieron la cabeza de Jorge Vilda en los meses previos a la consecución del campeonato del mundo. Después de la rebelión de gran parte del vestuario, la mayoría acabaron acudiendo al Mundial que a la postre fue histórico. Algunas como Mapi León, Claudia Pina o Patri Guijarro se lo perdieron tras seguir en el bando de las ‘rebeldes’.

«Querían que me cargara a Vilda, porque estaban cansadas, no llegaba el mensaje. Las tres capitanas. Tuve una llamada a tres bandas con Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro y me pidieron la cabeza de Vilda», anunció en exclusiva el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Luis Rubiales también habló sobre las quejas de las jugadoras y los hábitos de Jorge Vilda en las concentraciones. «Yo he estado con ellas concentrado mucho tiempo. No sé quién dice esas cosas. En una concentración hay que ser muy escrupuloso, hay las mismas normas para jugadores y jugadoras. Nadie puede salir de la concentración sin permiso. Yo no he visto nunca eso», opinó para acabar con un elogio al entrenador, ahora en Marruecos, que hizo campeón del mundo a España.

«Gracias a él fueron campeonas del mundo. Tuvimos que aceptar una situación muy dura y tuvimos que reinventarnos y traer otras jugadoras. Con ese bloque se fue, con las que entraron en lugar de las que no querían venir», cerró.

Jorge Vilda pasó de testigo a investigado en el caso Rubiales después de que el hermano de Jenni Hermoso declarara que el seleccionador había participado en las presiones sobre Jenni Hermoso para que dijera que el beso de Luis Rubiales había sido consentido.