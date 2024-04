Rubiales repartió mordidas a directivos de la RFEF para «tenerlos de su lado» después de ser inhabilitado

En los informes de la Guardia Civil sobre el presunto caso de corrupción y cobro de comisiones en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) figuran multitud de pinchazos telefónicos al ex presidente Luis Rubiales y otros directivos investigados. Y entre ellos se encuentra Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Federación y mano derecha Rubiales, que en una conversación reconoce haber «enjuagado» dinero de la constructora Gruconsa y «canalizado» esas mordidas -de unos 100.000 euros- a «directivos de la RFEF». Todo ello, por encargo de Rubiales, asegura Cueto en un pinchazo del pasado mes de enero, con el objetivo de tener «de su lado» a los receptores, incluso una vez fuera ya de la Federación tras la polémica con Jenni Hermoso.

En la fase más reciente de la investigación realizada por la Guardia Civil queda meridianamente claro que Luis Rubiales seguía teniendo una influencia fundamental sobre el poder de decisión de la cúpula de la RFEF. Así lo entiende la Guardia Civil y así lo acreditan algunos de esos pinchazos telefónicos recientes a los implicados.

El 25 de enero de este mismo año, a las 20:32 de la tarde, las grabadoras de la Guardia Civil registran una conversación entre Cueto y una «mujer desconocida» en la que ambos hablan de una situación reciente que ha derivado en un encontronazo entre Rubiales y el asesor jurídico externo de la RFEF. En esa conversación, Cueto recrimina que el ex presidente le haya recordado que su «hija Patricia» había sido contratada en la RFEF por mediación de este.

Cueto, visiblemente molesto por ese comentario, le confiesa a su interlocutora que «un amigo no echa en cara a otro una cosa así». «Ni muchísimo menos», le contesta la mujer. Y en la respuesta de Cueto es donde salta la información que llama la atención a la Guardia Civil: «Que yo estaba haciendo… he estado haciendo enjuagues para poder pagar algo de dinero a tíos que él necesitaba darles dinero porque estaban con una mano delante y otra detrás… y quería tenía tenerlos más o menos… de su lado, ¿sabes?… Pero eso… tampoco se lo voy a echar en cara… pero hombre, que me diga lo de Patricia es acojonante», asegura en el pinchazo del pasado mes de enero el que fuese mano derecha de Luis Rubiales.

Mordidas a directivos

En otro de los informes de la Guardia Civil, bajo el epígrafe «Canalización de beneficios aparentemente injustificados de Gruconsa a directivos de la RFEF», los investigadores reseñan dos pagos que la constructora señalada por el pago de mordidas a cambio de contratos hizo a Dismatec, firma vinculada a Rubiales. Esos dos pagos fueron remitidos, al día siguiente y casi en su totalidad, a GC Legal, el despacho de abogados de Cueto. Por importe de 45.375 euros y 47.190 euros.

En relación a estos pagos, ha de tenerse en cuenta que Cueto ha llegado a decir en una conversación telefónica -la citada más arriba- que había estado «haciendo enjuagues» de dinero. Cueto, sospecha la Guardia Civil, era «el encargado de revestir de legalidad esos pagos». Los investigadores sospechan, además, que ese dinero servía para mantener en su línea a Rubiales incluso después de ser inhabilitado en septiembre de 2023 por el polémico beso a Jenni Hermoso.

Gruconsa, en el centro

La empresa de construcción Gruconsa es el centro de la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol en tiempos de Luis Rubiales. Así se determina en la investigación de la Guardia Civil, tal y como ha podido conocer OKDIARIO. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) creen que por esa empresa, dirigida por el hermano de un miembro de la RFEF, pasaba la presunta corrupción en la RFEF.

De hecho, la Guardia Civil sostiene que la Federación pagó 3,8 millones de euros a Gruconsa para que después la propia Gruconsa desviara ese dinero a una de las empresas de Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, amigo íntimo de Rubiales.

Gruconsa habría recibido esos 3,8 millones de euros (en concreto 3.833.085,62 €) en concepto de trabajos (como los de la obra de La Cartuja) para después pasar el dinero a Dismatec, empresa de Nene, desviando así estos emolumentos que la Federación daba a la principal contratista de la Federación Española. La Guardia Civil sostiene también que esta empresa de Nene se llevó unos ingresos como «contraparte» de hasta 530.911,92 euros.