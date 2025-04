Miguel Galán: «A Tebas le ha comido el personaje, es un bocazas y debe dimitir»

Javier Tebas puede estar viviendo sus últimos meses al frente de la Liga. Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe) y estrechamente vinculado a las caídas de Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha, cree que ese va a ser el destino del jefe de la patronal tras la última denuncia del Real Madrid ante el Tribunal Administrativo del Deporte. «Tendría que dimitir, convocar elecciones y que viniera una persona más moderna, más conciliadora, que no cree guerras, que cuando haya un incendio no eche más gasolina al fuego», afirma.

Es público y notorio que el presidente de la Liga ha conseguido poner de acuerdo al Real Madrid y al Barcelona por su comportamiento errático de las últimas fechas que incluye la revelación de datos secretos de ambos clubes. «Pienso que su ciclo en la Liga se ha terminado», incide Galán. El jefe de Cenafe cree que la caída definitiva del dirigente se producirá si hay una denuncia de la entidad azulgrana. «Va a ser inhabilitado 100% seguro. La duda es si va a ser dos meses, seis meses o un año más o menos. Esa horquilla, la que puede ser porque el incidente no es de una gravedad como para la destitución. Si denunciara el Barcelona sería motivo de destitución inmediata como le sucedió a Villar», asevera.

La franqueza con la que habla Galán es la de alguien que conoce muy bien los entresijos del fútbol español. «Tebas se está convirtiendo en un Rubiales, en un Villar. Se está eternizando en el poder. Él llegó con la bandera de limitar los mandatos y estar ocho años y no perpetuarse en el poder. Y es justo lo que ahora está haciendo. Está haciendo lo mismo que Villar, perpetuándose en el poder y cobrando unos sueldos inmensos (3,6 millones según las últimas cuentas de la Liga)», indica.

De hecho, el desafío constante que vive Tebas con el Consejo Superior de Deportes por la inscripción de Dani Olmo le debería pasar factura a ojos de Galán. «Este Gobierno socialista está en contra de Javier Tebas, que se ha declarado enemigo número uno de este Gobierno y de Pedro Sánchez. Y además el tipo es de extrema derecha de VOX y falangista. Es decir, que esto lo ha declarado él, no es que lo esté descubriendo yo. Por tanto, ahí tiene todos los condicionantes en contra. Y encima el Real Madrid y el Barcelona. Es que no se puede tener más enemigos», añade.

Miguel Galán, de hecho, define a Tebas como «el Donald Trump» del fútbol español. «Yo creo que a Javier Tebas le ha comido el personaje. Yo creo que es el Donald Trump del fútbol español, además de que tiene una incontinencia verbal tremenda… Es, con todas las palabras, un bocazas. Porque de mí últimamente habla a personas que tenemos amigos en común, les habla mal de mí y no es capaz de levantar el teléfono y decirme esto, esto y aquello», asevera un Galán que reconoce que en su momento sí hizo equipo con Tebas para propiciar la caída de los anteriores dirigentes de la Federación.

Javier Tebas usa a las personas

Todo se torció en su relación cuando Tebas hizo un pacto con el sucesor de Luis Rubiales, Pedro Rocha, dejando en la cuneta a mucha gente a la que había usado con el propósito de hundir al dirigente granadino. «No es una sorpresa que Javier usa a mucha gente. Ha dejado tirado a Juan Rubiales, a quien le prometió un puesto de trabajo por cantar la traviata, a Miguel García Caba (que lo publicó OKDIARIO) también, a Tamara Ramos del sindicado Futbolistas ON, a Álvaro Moya presidente del club Los Barrios… Hay mucha gente a la que luego ha dejado en la cuneta tras prometer muchas cosas», desvela Miguel Galán.

Pero quizá lo que más le cabreó fue que dejase de lado a Gerardo González Otero cuando surgió la oportunidad para que se presentase para la presidencia de la Federación el pasado otoño tras toda la ayuda y cooperación que habían tenido en la querella del caso Supercopa. «Uno de mis enfados que viene de Javier Tebas es por no haber apoyado (con los votos de la Liga) la candidatura a la Real Federación Española de Fútbol de Gerardo González», puntualiza el dirigente, quien asegura que fue quien les presentó y que ayudó para querellarse contra Rubiales.

Miguel Galán, de hecho, no tiene reparos en admitir que conoce «muchos trapos sucios» de Javier Tebas y uno que le haría dimitir al día siguiente. «No te lo puedo contar porque él no me ha hecho nada a mí personalmente. Te puedo dar pistas de que lo sabía su entonces jefa de prensa Eva Turégano, un ex árbitro que fue dos veces Guruceta en la época de Negreira y hasta algún que otro periodista supo algo», asevera el dirigente que lucha por los derechos de los entrenadores.

Por último, Miguel Galán se permite aconsejar al presidente de la Liga sobre sus siguientes pasos. «Bueno, pues Javier Tebas lo que tiene que hacer es, antes de que le inhabilite el TAD, dimitir, dimitir y ya está. Yo contra él no tengo absolutamente nada. Sus primeros años me pareció uno de los mejores gestores que ha tenido este país, pero hace tiempo que el personaje se le ha comido», zanja el dirigente que en esta entrevista con OKDIARIO también habla de la querella del caso Supercopa, del futuro del caso Negreira y de su actual pacto con el presidente de la RFEF, Rafa Louzán.