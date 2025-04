El Barcelona respalda a Flick y elevará una queja formal por los horarios de la Liga de Tebas

El Barcelona ha emitido un comunicado oficial este sábado, antes de su partido de Liga contra el Celta de Vigo en Montjuic, donde respalda a Hansi Flick por su rajada en sala de prensa el pasado viernes contra los horarios de la Liga de Tebas y anuncia que «elevará una queja formal a los organismos reguladores del fútbol».

El club azulgrana expresó en este comunicado que durante varias ocasiones durante esta temporada ha expresado su malestar por los horarios en los que ha tenido que jugar su equipo partidos de Liga y Copa del Rey durante esta temporada. Apoyando así las duras palabras de su entrenador el pasado viernes. El Barcelona también mencionó a la RFEF en este comunicado.

«El Barcelona elevará queja formal a los organismos reguladores del fútbol a fin de evitar nuevas situaciones que vayan en detrimento de los grandes protagonistas del mundo del fútbol, ​​que son los futbolistas», señaló la entidad que preside Joan Laporta.

«Nos hemos visto muy poco protegidos por la Liga de cara a los partidos de Champions. Hemos pedido a la Liga que nos cambie el partido contra el Valladolid para jugarlo un poco antes, pero nos lo han negado», declaró Deco sobre este tema justo antes del partido.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona ya ha expresado en varias ocasiones a lo largo de la presente temporada su disconformidad con los criterios marcados por LaLiga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol en cuanto a la determinación de los horarios de los partidos disputados por nuestro primer equipo.

Consideramos, como expresó ayer públicamente nuestro entrenador Hansi Flick, al que apoyamos plenamente en unas manifestaciones que compartimos plenamente, que los organismos competentes del fútbol español deberían ser más cuidadosos con aquellos equipos que, como el nuestro, participan en todas las competiciones oficiales en el tramo final de la temporada. Ésta es una cuestión que viene de lejos y, sin poner en duda la dificultad de estructurar un calendario tan rebosante de partidos, el FC Barcelona seguirá defendiendo sus intereses ante los organismos del fútbol estatales e internacionales a fin de que el calendario deportivo sea más coherente. En este sentido, el FC Barcelona elevará queja formal a los organismos reguladores del fútbol a fin de evitar nuevas situaciones que vayan en detrimento de los grandes protagonistas del mundo del fútbol, ​​que son los futbolistas.

Así fue la rajada de Flick contra la Liga de Tebas

«¿Sabes cuántos partidos hemos jugado estas dos semanas? ¿Sabes qué tendremos esta misma situación en Milán? Llegamos tarde de los viajes, con los jugadores que se van a dormir a las 5.00 de la mañana. No ponemos excusas, pero otros países protegen a los equipos que juegan en Europa. Los que abordan esto deberían saber lo que pasa. No tienen ni idea. Quizá no estemos en el mejor momento, pero me siento muy orgulloso del equipo. En Dortmund no vimos la mejor versión, aunque estamos en el objetivo de las semifinales. Si en pretemporada nos dicen que el 18 de abril estaríamos así en las tres competiciones, lo firmaría. Estamos donde queremos estar. Todo el mundo está contento. Nos lo merecemos. Hay que proteger a los futbolistas, dan lo mejor de sí mismo. Puede pasar lo de Dortmund, pero al final solo hemos perdido un partido. Hay que ser positivos. Hay que analizarlo todo. El equipo sabe lo que debe hacer mañana», señaló el entrenador del Barcelona cargando duramente contra la Liga de Javier Tebas.