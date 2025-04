Hansi Flick levantó la voz como nunca para criticar a Javier Tebas, el presidente de la Liga que machaca a los equipos españoles que juegan competiciones europeas, especialmente la Champions. El entrenador alemán del Barça, que se había caracterizado hasta ahora por no quejarse de nada, estalló contra la Liga de Tebas por unos horarios que no tienen sentido y que no cuidan a los equipos españoles. Visiblemente cabreado, Flick siguió la senda que otros tantos entrenadores de la Liga ya hicieron, con especial atención a los otros grandes del fútbol español, equipos que jugaron este año en Champions: Ancelotti y Simeone. Existe una rebelión en los banquillos contra los horarios de Tebas.

«No tiene ni idea», «me gustaría ver a este tipo» o «esta situación es increíble» son algunas de las frases con las que Flick cargó contra Tebas. El técnico del Barcelona puso voz a unas quejas que no son nuevas, pero que esta vez sí tuvieron un altavoz mayor por varias razones. Primero, porque Flick lo dijo cabreado. Segundo, porque señaló -sin mencionarle, porque quizá no se sabía su nombre- al culpable, Javier Tebas. Tercero, porque sus quejas iban acompañadas con datos. Y cuarto, porque no es el primero que lo hace.

Flick se une a otros entrenadores que ya pusieron de manifiesto el problemón que existe en la liga española con los horarios, una situación que es perfectamente evitable, pero que Tebas se encarga de repetir para machacar a los equipos españoles que juegan competiciones europeas. Durante toda la temporada, la Liga viene poniendo horarios que no tienen sentido, haciendo jugar a equipos que tienen Champions el domingo previo, no dando el descanso adecuado, poniendo encuentros a horarios tardíos cuando existen otras alternativas.

De ahí que se haya formado una rebelión en los banquillos contra la Liga de Tebas. Muchos han sido los técnicos que se han quejado de los horarios, pero lo relevante es que el presidente de la Liga ha conseguido unir a los tres equipos grandes del fútbol español, con sus tres entrenadores. Lo que este viernes expresó Flick ya lo dijeron Ancelotti y Simeone. No es una cuestión de colores ni fobias. Es lógica, la que Tebas no aplica con sus horarios.

En el Real Madrid ya ‘calaron’ a Tebas hace meses

En el Real Madrid ya se hartaron hace tiempo de los horarios de Tebas, pero la vez que quedó más claro, porque fue un caso sangrante, fue cuando el equipo blanco jugó en Villarreal un sábado a las 16:15 horas cuando el miércoles previo había jugado Champions League (la vuelta de octavos ante el Atlético de Madrid, partido que se decidió en penaltis). Ahí, Ancelotti dejó claro que no iba a permitir más que se jugaran encuentros con menos de 72 horas de descanso.

«Nunca más vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Lo hemos pedido dos veces a la Liga y no ha pasado nada, pero esta es la última vez», expresó Ancelotti. El Real Madrid ha sido el equipo más machacado con los horarios de Tebas, que ha utilizado precisamente ese poder que tiene dentro de su guerra que tiene con el equipo blanco.

Pero no es el único. El Atlético de Madrid también fue perjudicado en varias ocasiones y Simeone expresó lo que ahora dice Flick y también había dicho Ancelotti. «A nadie le importa que el rival llega con cinco días de descanso y nosotros no alcancemos las 68 horas», dijo el técnico argentino cuando la Liga de Tebas le puso a jugar un domingo a las 21:00 horas, sabiendo que tenía partido de Champions el miércoles siguiente.

La continua cruzada de Tebas contra los equipos Champions

La cruzada de Tebas contra los equipos españoles que representan a su Liga en la Champions ha sido total esta temporada, con horarios sin sentido, haciéndoles jugar el domingo cuando disputaban el encuentro europeo el siguiente miércoles, colocándoles en varias ocasiones horarios infernales que no ayudaban al descanso de los jugadores. De ahí que la rebelión de los entrenadores sea ya total, se llame Hansi Flick, Carlo Ancelotti, Diego Pablo Simeone o cualquier otro nombre.

Existe un cansancio generalizado en el fútbol español por los horarios que pone la Liga y Tebas tiene un problema: ya no son sólo los aficionados los que sacan pancartas y se quejan de su gestión. Ahora también son los protagonistas, los entrenadores, los que ponen los puntos sobre las íes al presidente de la Liga.