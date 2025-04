«Me gustaría ver a este tipo, al responsable, ¡es una broma!»: Flick va con todo contra la Liga de Tebas

Hansi Flick ha estallado en el mediodía de este Viernes Santo contra los horarios de la Liga de Javier Tebas. No se ha callado ni una y ha expresado ante los medios de comunicación todas las opiniones que tenía dentro. En la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se pudo ver a un técnico alemán más enfadado que nunca. «No tienen ni idea» o «es una broma» son algunas de las frases más duras del alemán contra la patronal.

El entrenador del Barcelona llegó a declarar en sala de prensa que le gustaría conocer al responsable de poner los horarios de la Liga y lo calificó como «a ese tipo». Hansi Flick también señaló que «es una broma» porque todas las Ligas de Europa protegen a sus equipos que juegan Champions League, excepto la española.

Y es que el técnico azulgrana expresó todo su malestar por los últimos horarios que la Liga de Tebas le ha puesto al Barcelona. El último este domingo contra el Celta de Vigo en Montjuic. Una queja que ya inició hace semanas Carlo Ancelotti contra el máximo mandatario de la competición española.

«¿Sabes cuántos partidos hemos jugado estas dos semanas? ¿Sabes qué tendremos esta misma situación en Milán? Llegamos tarde de los viajes, con los jugadores que se van a dormir a las 5.00 de la mañana. No ponemos excusas, pero otros países protegen a los equipos que juegan en Europa. Los que abordan esto deberían saber lo que pasa. No tienen ni idea», comenzó señalando el entrenador del Barcelona.

No se calló ni una Hansi Flick en rueda de prensa: «¿Doy la sensación de no estar contento? No quiero generar excusas ni quejarme. No jugamos a las 14:00 de la tarde contra el Valladolid el domingo, ahora jugaremos el sábado a las 21:00 horas. Eso está bien.».

Y es que se pudo ver a un Hansi Flick más enfadado que nunca. Es evidente que el técnico del Barcelona llevaba mucho tiempo con esto dentro y estaba deseando sacarlo a la luz. Estalló a lo bestia contra la Liga de Tebas: «¿Por qué no se puede hacer siempre? ¿Por qué no podemos jugar a las 18:00 de la tarde? Me gustaría ver al tipo responsable de los horarios, es una broma. Es algo que afecta al fútbol español. Me quedo sin palabras. Es una situación increíble. Aquí dicen a jugar y ya volverán a las 5:00 de la mañana a casa. No tienen ni idea. Es increíble. La Premier y otras Ligas protegen a sus equipos, aquí no».