Flick estalla contra Tebas por los horarios: «¡No tiene ni idea!»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la jornada 32 de Liga que mide este sábado al Barcelona frente al Celta de Vigo en el Olímpico de Montjuic. El técnico alemán analizó este partido tras el pase de su equipo a las semifinales de la Champions League. El entrenador alemán también cargó duramente contra Javier Tebas por no proteger a los clubes con sus horarios.

«Creo que lo importante es que el Celta tiene un estilo de juego claro, una filosofía clara, nosotros debemos mostrar nuestros puntos fuertes, lo que no hicimos tan bien en Dortmund, esta mañana hemos hablado de lo que pasó allí y tenemos que mejorar», comenzó señalando Hansi Flick en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva azulgrana.

«¿Sabes cuántos partidos hemos jugado estas dos semanas? ¿Sabes qué tendremos esta misma situación en Milán? Llegamos tarde de los viajes, con los jugadores que se van a dormir a las 5.00 de la mañana. No ponemos excusas, pero otros países protegen a los equipos que juegan en Europa. Los que abordan esto deberían saber lo que pasa. No tienen ni idea. Quizá no estemos en el mejor momento, pero me siento muy orgulloso del equipo. En Dortmund no vimos la mejor versión, aunque estamos en el objetivo de las semifinales. Si en pretemporada nos dicen que el 18 de abril estaríamos así en las tres competiciones, lo firmaría. Estamos donde queremos estar. Todo el mundo está contento. Nos lo merecemos. Hay que proteger a los futbolistas, dan lo mejor de sí mismo. Puede pasar lo de Dortmund, pero al final solo hemos perdido un partido. Hay que ser positivos. Hay que analizarlo todo. El equipo sabe lo que debe hacer mañana», señaló el entrenador del Barcelona cargando duramente contra la Liga de Javier Tebas.

Más contra Tebas con un Flick más enfadado que nunca: «¿Doy la sensación de no estar contento? No quiero generar excusas ni quejarme. No jugamos a las 14:00 tarde contra el Valladolid el domingo, ahora jugaremos el sábado a las 21:00 horas. Eso está bien. ¿Por qué no se puede hacer siempre? Me gustaría ver al tipo responsable de los horarios, es una broma. Es algo que afecta al fútbol español. Me quedo sin palabras. Es una situación increíble. Aquí dicen a jugar y ya volverán a las 5:00 de la mañana a casa. No tienen ni idea. Es increíble. La Premier y otras Ligas protegen a sus equipos, aquí no».

Flick analiza su partido de Liga

«Entre el partido de Dortmund y Celta, hemos tenido un día más, llegamos tarde, pero lo hemos gestionado bastante bien. Hay jóvenes y los veteranos son muy profesionales. Hay que dar el cien por cien ya sea 90 minutos, 45 o 30. Esto es un equipo ganador y cómo lo veo yo. Alguno podría sentirse cansado. Si es así, hay que pedir el cambio. No pasa nada. Es lo que pido de los jugadores. Al final del día hay que mirarse en el espejo y mirar si hemos hecho el cien por cien. Somos un equipo increíble con un club fantástico», valoró el técnico alemán.

Sobre el Inter: «Aprecio mucho el fútbol que practican, defienden sumamente bien, muy bien organizado, tienen delanteros fantásticos, también en defensa. Es un equipo fantástico, con un gran entrenador, lo que han hecho los dos últimos años es increíble. Será un partido muy duro».

«El problema con Jules es que cuando le digo que te daré 30 partidos o menos, al día siguiente se va a Sitges a correr, entonces es mejor que corra con el equipo. Su forma es fantástica, nivel increíble, y a veces está bien descansar. Hablo siempre con los jugadores. La responsabilidad de su cuerpo depende de ellos. Si son honestos, me dicen cómo se encuentran. Con los datos que recabamos, si alguien está fatigado y lo podemos ver, cambiamos alguna cosa», comentó sobre su lateral francés.

Sobre Lamine Yamal: «Todo el mundo sabe que Lamine es un genio, con 17 años tiene mucha presión a sus espaldas, lo necesitamos a su mejor nivel. Hablo con los jugadores, si están cansados me lo dicen y hacemos cambios. Lo mismo con Koundé, Lamine y todos los jugadores».

Sobre Iñigo Martínez: «Es muy importante que hablemos sobre el terreno de juego. Iñigo ve todo lo que ocurre desde su posición. Es uno de los jugadores que puede gestionar al equipo desde atrás. Es muy importante. Estoy muy contento con él, aprecio su profesional y es un líder indiscutible».

«Lo tenemos que ver en el día a día. No estoy seguro si estará bien para la final de la Copa del Rey, habrá que esperar», dijo sobre el estado de salud de Balde. También señaló que Olmo podría ser titular contra el Celta.