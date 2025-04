Messi confiesa que intentó volver al Barcelona tras salir del PSG: «No se pudo…»

Hace dos años, cuando Leo Messi abandonó el PSG después de ganar con Argentina su primer Mundial en Qatar, el astro argentino intentó volver a jugar en el Barcelona, pero «no se pudo». Lo ha confesado él mismo en una entrevista bastante larga concedida en las últimas horas con la camiseta de su actual club, el Inter Miami.

«Tuve la intención de poder volver a Barcelona, y estar donde yo siempre quise estar, pero no se pudo nuevamente, y después fue una decisión familiar. El hecho de haber ganado el Mundial también hizo mucho. Tenía claro que no quería estar en otro equipo de Europa. No se me pasaba por la cabeza. Fue una decisión familiar vivir en los Estados Unidos y disputar esta liga en un club que está creciendo y tiene ilusiones de hacer cosas grandes», señaló Leo Messi sobre su deseo de volver al Barça en el verano de 2023, una vez que dejó el club parisino.

Unas palabras concedidas a «simplemente fútbol» a través de Youtube. «Veníamos de dos años complicados porque veníamos de vivir de una manera en Barcelona y en París la familia estuvo bien, pero no me sentí cómodo en el día a día y en los entrenamientos. Queríamos estar seguros de que la familia esté bien y yo disfrutar de lo que a mí me gusta», afirma Messi en esta entrevista sobre su incomodidad mientras jugó con el PSG.

«Ahora disfruto, ya no puedo pedir más nada. Quiero seguir compitiendo y ganando. Es mi esencia y crecí así», valora Leo Messi sobre su situación actual jugando en Miami.

«Poder decir que lo he conseguido todo en el fútbol es algo realmente valioso. Como siempre digo, a nivel colectivo he tenido la suerte de ganarlo todo a nivel de clubes y de selecciones con el Barcelona, y conseguirlo también con la selección. Esto es algo que creo que apreciaré más con el tiempo. Por eso siempre digo que estoy muy agradecido con ello, por todo lo que me ha dado. Sí, Dios me ha dado todo eso», confiesa un Messi que nunca se ha abierto tanto como esta vez.

Messi sobre el Mundial de 2026

El astro argentino también señala lo importante que fue para él conquistar su primer Mundial con su selección: «Haber llegado a la final (contra Alemania) y no ser campeón fue una tortura para mí. Ser campeón más tarde hace todo un poco más suave, se asimila de otra manera. Podría haber ganado dos mundiales, pero tengo la Copa del Mundo».

«El Mundial está lejos, pero pasa rapidísimo. Este año va a ser importante. Poder jugar con continuidad, sentirme bien. El año pasado arranqué la pretemporada y tuve algunas lesiones. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien y me siento bien. Pero es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo», dijo Leo sobre la posibilidad de jugar el Mundial de 2026 con Argentina en Estados Unidos, lugar donde reside actualmente junto a su familia.