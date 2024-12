Simeone se cansa de los horarios de Tebas y le señala como nunca: «Menos de 68 horas de descanso…»

Diego Pablo Simeone estalló contra los horarios de Javier Tebas en la previa del partido de Liga de Campeones contra el Slovan de Bratislava. El técnico del Atlético de Madrid se mostró muy enfadado después de tener menos de 68 horas de descanso tras su último partido. Sus declaraciones señalan directamente a la Liga, ya que los rojiblancos jugaron el domingo a las 21:00 horas frente al Sevilla en el Metropolitano.

El horario del partido de Liga de Campeones lleva puesto desde que se realizó el sorteo a finales de agosto de 2024, mientras que el de la jornada 16 se situó el 11 de noviembre de 2024. Según el convenio, los jugadores deben tener un mínimo de 48 horas de descanso. Por ese motivo, el partido entre el Atlético y el Sevilla se tenía que disputar el domingo, ya que el encuentro de Copa del Rey frente al Cacereño tuvo lugar el jueves 5 de diciembre a las 19:00 horas.

Tebas podía haber puesto el encuentro de los colchoneros a las 14:00 horas, por ejemplo, o a las 16:15 horas, lo que habría dado más de 72 horas de descanso al cuadro de Simeone de cara a su compromiso europeo. Sin embargo, como no jugaban ni Barcelona ni Real Madrid, el presidente de la Liga optó por poner el partidazo del día en el último turno. El choque del Metropolitano terminó pasadas las 23 horas y este miércoles, a las 18:45 horas, volverán a saltar al terreno de juego para el encuentro de la jornada 6 de la fase de Liga de la máxima competición europea.

El Atlético llega a este partido con menos horas de descanso que su rival, el Slovan, que jugó y perdió el sábado frente al Zilina, su perseguidor en la liga eslovaca. «Necesitamos jugar un partido inteligente y en consecuencia de lo que se vaya presentando en el partido ir preparándonos», comenzaba diciendo el Cholo Simeone sobre el encuentro, para luego analizar el tiempo de descanso que habían tenido desde el duelo de Liga.

El Atlético llega con un día menos de descanso

«Nosotros nos centramos en el partido a partido, no hay otra manera de prepararse. Vamos a ser mirados por el partido de mañana, a nadie le importa que el rival llega con cinco días de descanso y nosotros no alcancemos las 68 horas, si no jugamos bien nos van a criticar», afirmó sobre el hecho de que el cuadro eslovaco llega con un día más de descanso al Metropolitano.

Es por eso que Simeone puso el grito en el cielo en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones. El técnico se quejó de la falta de descanso de su equipo como consecuencia del horario del partido de Liga. Tebas decidió programar el Atlético-Sevilla en el último encuentro del domingo, el penúltimo de la jornada, pese a que sabía que los colchoneros tenían partido europeo el miércoles a las 18:45. La parte positiva es que el Atleti jugó el domingo en el Metropolitano y el de Champions también es en casa, por lo que se evita el cansancio de los desplazamientos.