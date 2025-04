Flick se queja de los horarios pero dijo sentirse «orgulloso de no ser lo mismo» cuando se quejó Ancelotti

Carlo Ancelotti fue muy claro en rueda de prensa cuando el Real Madrid no tuvo 72 horas de descanso entre la eliminatoria de Champions contra el Atleti y el duelo de Liga en La Cerámica contra el Villarreal, y Hansi Flick lo ha sido este viernes estallando contra los horarios de la Liga de Javier Tebas. El problema aquí es que el entrenador alemán no realizó ninguna declaración de este tipo cuando el técnico madridista rajó contra la Liga. Flick llegó a señalar en aquel momento que estaba «orgulloso de no ser lo mismo» y él ha sido ahora el que ha criticado con dureza a la patronal.

Hansi Flick ha sacado su lado más hipócrita en rueda de prensa este viernes. El entrenador alemán ha estallado contra los horarios de la Liga de Javier Tebas después de conocer que tendrá que medirse al Valladolid el día 3 de mayo a las 21:00 de la noche antes de visitar al Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Champions League. «¿Por qué no podemos jugar a las 18:00? Es una broma. Me quedo sin palabras», dijo.

Pero este mismo Flick, que este viernes estaba en contra de Tebas, no quiso apoyar a Carlo Ancelotti a finales del pasado mes de marzo cuando el italiano rajó de la misma manera por el mal trato que la patronal les dio en mitad de una eliminatoria europea de gran nivel. Ahora Flick, que aquel día señaló que se sentía orgulloso de ser el Barça y no el Real Madrid, ahora sí está enfadado cuando hace un mes los problemas con este tema eran los mismos. De hecho, el club blanco lleva toda la temporada denunciándolo.

«Somos el Barça y no el Real Madrid y estoy muy orgulloso de que seamos el Barça», señaló Hansi Flick hace casi un mes sobre las palabras de Ancelotti contra el calendario. Ahora opina lo mismo cuando él se ha visto afectado. Tampoco ha recordado este viernes el Flick más hipócrita que el Barcelona, de cara a la final de la Copa del Rey del próximo sábado en Sevilla, tendrá 24 horas más de descanso que los blancos. El equipo culé jugará contra el Mallorca el martes y los blancos tendrán que visitar al Getafe el miércoles que viene.

Flick carga duramente contra Tebas

«¿Sabes cuántos partidos hemos jugado estas dos semanas? ¿Sabes qué tendremos esta misma situación en Milán? Llegamos tarde de los viajes, con los jugadores que se van a dormir a las 5.00 de la mañana. No ponemos excusas, pero otros países protegen a los equipos que juegan en Europa. Los que abordan esto deberían saber lo que pasa. No tienen ni idea. Quizá no estemos en el mejor momento, pero me siento muy orgulloso del equipo. En Dortmund no vimos la mejor versión, aunque estamos en el objetivo de las semifinales. Si en pretemporada nos dicen que el 18 de abril estaríamos así en las tres competiciones, lo firmaría. Estamos donde queremos estar. Todo el mundo está contento. Nos lo merecemos. Hay que proteger a los futbolistas, dan lo mejor de sí mismo. Puede pasar lo de Dortmund, pero al final solo hemos perdido un partido. Hay que ser positivos. Hay que analizarlo todo. El equipo sabe lo que debe hacer mañana», señaló el entrenador del Barcelona cargando duramente contra la Liga de Javier Tebas.

Más contra Tebas con un Flick más enfadado que nunca: «¿Doy la sensación de no estar contento? No quiero generar excusas ni quejarme. No jugamos a las 14:00 tarde contra el Valladolid el domingo, ahora jugaremos el sábado a las 21:00 horas. Eso está bien. ¿Por qué no se puede hacer siempre? Me gustaría ver al tipo responsable de los horarios, es una broma. Es algo que afecta al fútbol español. Me quedo sin palabras. Es una situación increíble. Aquí dicen a jugar y ya volverán a las 5:00 de la mañana a casa. No tienen ni idea. Es increíble. La Premier y otras Ligas protegen a sus equipos, aquí no».