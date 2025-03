Ancelotti avisa a Tebas: «No nos presentaremos si ponen un partido con menos de 72 horas de descanso»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Villarreal en el estadio de La Cerámica. Los amarillos se adelantaron con un gol de Foyth, pero Mbappé, por partida doble, dio la vuelta al marcador. Los blancos, con estos tres puntos, duermen líderes a la espera de lo que suceda en el duelo que medirá el domingo en el Metropolitano a Atlético y Barcelona.

Ancelotti comenzó hablando del cansancio del equipo y de la carga del calendario: «La explicación que le doy es que este equipo tiene carácter y compromiso. No siempre lo pueden hacer, a veces me enfado con ellos, pero han hecho un esfuerzo fundamental. Nunca más vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Lo hemos pedido dos veces a la Liga y no ha pasado nada, pero esta es la última vez».

Ancelotti, que confirmó que si esto se repite no se presentarán, fue claro a la hora de hablar de sus jugadores: «Estoy muy orgulloso de este equipo. Era un partido trampa por lo que ha pasado y por el rival. El equipo ha terminado agotado. Dice mucho de los recursos de esta plantilla».

«Hemos podido aguantar el momento difícil del partido. Cuando hemos comenzado a manejar mejor el balón hemos buscado las oportunidades. Algunas contras pudieron salir mejor en la segunda parte», comentó sobre el partido. «Para nosotros lo importante era ganar hoy. Lo voy a ver. Mañana seré un aficionado del fútbol y nada más», finalizó.