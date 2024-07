Tebas ataca a la desesperada al Real Madrid tras el expediente del TAD: «No voy a ser inhabilitado»

Javier Tebas ataca a la desesperada al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, para justificar el expediente sancionador que el TAD le ha abierto este martes. Tebas está acusado de cometer una falta muy grave y podría seguir los pasos de Pedro Rocha –quien fue inhabilitado recientemente por este mismo Tribunal– quedándose dos años sin poder ejercer su cargo.

«No voy a ser inhabilitado, esto es un camino largo, se ha abierto un expediente y espero en las diferentes estancias ganarlo de forma definitiva», se defiende Javier Tebas en un vídeo difundido por la Liga y en el que se excusa por no poder reaccionar antes: tardó casi seis horas en dar su versión porque estaba reunido.

Para Tebas, el culpable de que el TAD le haya abierto un expediente sancionador es culpa del Real Madrid y Florentino Pérez: «Es un tema claro, es el empeño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de que lo que no consigue convencer a los clubes de España ni a los de Europa, intentar buscando otros caminos para intentar sacar al que es elegido democráticamente en la Liga».

Así, Tebas utiliza un discurso similar al de los ministros del Gobierno de España con Pedro Sánchez y se presenta como víctima de un agente externo -en este caso para él el Real Madrid- que a toda costa le quiere quitar de su cargo en el que ha sido «elegido democráticamente».

Parece que alguien no acepta que su Superliga haya sido rechazada de forma unánime por todo el fútbol mundial y que el proyecto de CVC con LaLiga fuese ratificado con todas las garantías por una aplastante mayoría de 39 de 42 clubes y ratificado por los tribunales. Parece que… pic.twitter.com/BMSoVasFR8 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 23, 2024

«Que sigan esperando sentado porque eso no va a ser así», explica Tebas sobre su posible inhabilitación, para la que todavía queda tiempo por saber, en caso de que se produzca. Cabe recordar que el Tribunal Administrativo del Deporte le ha abierto un expediente sancionador a Javier Tebas por convocar una Asamblea General Extraordinaria de la Liga sin una antelación de 10 días y sin comunicarlo a todos los clubes en igualdad, como le sucedió al Real Madrid, para aprobar a sus espaldas un acuerdo por medio siglo con el fondo de inversión CVC.

Tebas señala al presidente del CSD

A la vez que agradece «el apoyo de la inmensa mayoría de los clubes que componen nuestra liga» y expresa que este asunto «lo sacaremos adelante como lo hemos sacado todas las cuestiones», Tebas también señala al actual presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, por este expediente del TAD: «El expediente se abre por dos denuncias del Real Madrid que se interpusieron siendo secretario de estado, una José Manuel Franco, y otra Víctor Francos. Ninguno de los dos secretarios de estado elevaron la denuncia al TAD. Es decir, por silencio administrativo se le denegó al Real Madrid las denuncias que había hecho. Sólo ha sido con la llegada del nuevo secretario de Estado, el señor Uribes, cuando tres meses después de estar en su puesto decide elevar al TAD la denuncia».

«Tres meses para pensar si elevar la denuncia al TAD es evidente que ha tenido que influir otras cuestiones u otras personas buscando el objetivo que se está buscando desde la presidencia del Real Madrid que es evitar mi continuidad como presidente de la Liga, que no lo va a conseguir», añade Javier Tebas en su exposición.

Respecto a la Asamblea por la que Tebas ahora está en riesgo de inhabilitación, justifica el presidente de la Liga que es «una cuestión totalmente de forma» y defiende que «al final no se discutió el acuerdo de CVC como se planteaba, sino que quedó en suspenso que se planteaba porque se decidió que tanto Athletic Club como Real Madrid como Barcelona no fuesen aceptados por los gastos que podía conllevar la operación de CVC en cuentas en participación. Ese acuerdo se llevó a diciembre en una Asamblea en diciembre de 21, que ahí sí que se aprobó el acuerdo de CVC que también volvió a impugnar el Real Madrid y perdió en los tribunales».

«Estoy seguro de que no voy a tener ninguna inhabilitación, seguiremos trabajando por el fútbol profesional español pese a que algunos no quieran que sigamos luchando contra la Superliga, contra su modelo de entender el fútbol y contra su influencia en estamentos importantes del Gobierno de España que no debía tener ese nivel de influencia», finaliza Javier Tebas.