Miguel Galán: «Louzán sabe que si no inhabilito a Pedro Rocha, él nunca es presidente de la Federación»

Miguel Galán habló largo y tendido de la relación que mantiene con Rafael Louzán, actual presidente de la Federación Española de Fútbol, y que él mismo define como «en crisis» por no alcanzar todos los acuerdos necesarios para que los entrenadores de España sean reconocidos adecuadamente.

Pese a todo, el dirigente está de enhorabuena. Acaba de conseguir que el Gobierno apruebe un cambio reglamentario en la Federación Española de Fútbol para que los títulos académicos de técnico deportivo en nuestro país sean reconocidos como equivalente a tener una licencia UEFA. «Es la fase dos de un plan que tiene tres fases. Es curioso porque falta que me aprueben la primera y la tercera fase», afirma.

Para que eso llegue, la RFEF tiene que ponerse de acuerdo con la UEFA y si no sucediese Galán ya tiene su escopeta cargada. «Le digo al señor Louzán que esté tranquilo, que cumpla su pacto y hable con Ceferin. Y si Ceferin le toma el pelo como en la última reunión pues dígaselo a él. La última llamada que tuve con él fue un tono muy elevado. Le dije: ‘No es mi problema que a ti ya te haya engañado el señor Ceferin. Si tú has firmado una cosa que no puedo cumplir, es tu problema’. Si tú firmas conmigo es porque lo puedes cumplir. Y si ahora te ha vendido Ceferin, vas y le dices ‘Ceferin, me has vendido y no te voy a votar en las próximas elecciones. ¿Me entiendes? Y además, ahora que soy vicepresidente de la UEFA, que me has nombrado’», asegura Galán.

Esa ha sido una de las grandes batallas del presidente de CENAFE en los últimos años, aunque ni mucho menos, ha sido la menos mediática que ha tenido entre manos. Ahora su siguiente objetivo es un Tebas que está arrinconadoy al que le pide que dimita.

«Le he dicho a Louzán que no se tiene que convertir en el títere de Javier Tebas, que es una cosa que a mí me hace gracia. No es que yo me haya enfadado porque él le haya dado un puesto de vicepresidente de la Federación Española de Fútbol a las primeras de cambio. Yo pacto con Louzán. Puedo tener ese puesto de vicepresidente y no lo cojo. Si yo en el pacto que firmamos por escrito al señor Louzán le pongo un apartado que pone Miguel Galán, vicepresidente de los entrenadores de España, lo acepta», afirma el presidente de CENAFE, quien asegura que «será inevitable que algún día entre en alguna Federación de Fútbol».

Los entresijos de la presidencia de Louzán

El dirigente cuenta que recibió llamadas del Gobierno para petardear el ascenso de Louzán a la presidencia de la RFEF. «Uribes y Pilar Alegría dijeron dos días antes a mi reunión con él que no iban a permitir tener un presidente condenado por prevaricación (ahora absuelto por el Tribunal Supremo) y estaban llamándome a mí para que impugnara la candidatura a Louzán», recuerda.

De hecho, Galán dice que le debe su presidencia actual. «En su engranaje soy fundamental. No sólo por el pacto firmado que está muy bien, sino porque si yo no inhabilito a Pedro Rocha, Louzán nunca accede a la presidencia. Por tanto, todas las historias que se confabulan. Es una guerra del fútbol español, que yo ya estaba harto de esa guerra y quiero ahora acabar con la guerra. Quiero paz con Louzán, quiero paz con la Federación Española de Fútbol y no quiero volver a ponerme el traje de Querrelleitor, mote que me puso Rubiales. Con Rafa estoy contentísimo. Me parece una buena persona que no puedo decir lo mismo de sus predecesores en lo profesional», zanja el presidente de CENAFE.