El alcalde de Vigo ataca a Louzán por el Mundial: «No me fío nada y tiene que decir ya que somos sede»

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha atacado duramente a Rafael Louzán por la ausencia de la ciudad como sede del Mundial 2030. El político socialista, a su llegada a Balaídos, donde jugaba la selección española femenina ante Portugal, ha criticado duramente al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). «Con Louzán no voy a hablar en privado, no me fio nada. Pero nada es nada. Nada. Todo en público. Y tiene que decir rápidamente que Vigo es sede del Mundial y colgar toda la información en la página web», ha señalado.

El socialista no ha dudado en volver a defender la presencia de Vigo como sede del Mundial 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. Ha solicitado que el presidente de la RFEF haga públicas las calificaciones, pero con su ciudad incluida en ellas: «Ustedes, los profesionales del deporte y conocedores del fútbol, tienen que ver las calificaciones, porque Vigo estaba en la lista de las ciudades sede del Mundial».

El político acudió a Balaídos a ver el partido de España contra Portugal, de la Liga de Naciones femenina. Un encuentro en el que la Selección se jugaba mantenerse en la pelea por la Final Four, en la que defiende título. Las campeonas del mundo venían de ganar a las lusas en Paços de Ferreira por 2-4 y en Vigo golearon aún más. Por ello, el alcalde Caballero señaló que, aunque tendría al lado a Louzán, no hablaría al respecto.

«Le volveremos a decir a Louzán que Vigo ganó su puesto como ciudad sede del Mundial. Pero hoy no, hoy toca animar. Pero mañana volveremos, porque Vigo salió elegida como ciudad sede del Mundial 2030 y alguien no se sabe quién, cómo y cuándo… la quitó. Es un escándalo. ¡Un escándalo! Por tanto, ya le falta tiempo para reponer a Vigo como sede del Mundial. Pero eso, mañana. Hoy la Selección, que son las mejores del mundo», dijo Caballero.

La polémica llegó después de que se revelaran las calificaciones de las posibles sedes para el Mundial 2030 y que Vigo quedara excluida por detrás de San Sebastián. Unos presuntos cambios de última hora hicieron que Balaídos bajase posiciones siendo superada por Anoeta.

El Comité Organizador del Mundial 2030, que ha sido desmantelado por la nueva Federación Española al no estar conformes con la actitud de sus integrantes, y la Comisión de Supervisión y Normalización del Fútbol Español trabajaron mano a mano para decidir las once sedes españolas para este campeonato. Aquí, tanto la Federación presidida por Pedro Rocha como la actual, dirigida por Rafael Louzán, han sido informadas, pero no decidían absolutamente nada.