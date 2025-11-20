La Federación estudia cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey por motivos de seguridad

La Federación Española de Fútbol está estudiando en estos momentos cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey por motivos de seguridad. Está previsto que se dispute en Sevilla el sábado 25 de abril, pero ese mismo fin de semana coincide con la Feria de Abril y el Gran Premio de Moto GP en Jerez de la Frontera.

Lío tremendo el que se avecina con la final de la Copa del Rey. La Federación fijó el gran partido del fútbol español para el sábado 25 de abril en La Cartuja, en Sevilla, donde se disputará la final durante tres temporadas más. Pero hay un gran problema para que esto suceda con la normalidad de los últimos años.

Ese mismo sábado, la final de la Copa del Rey coincidiría con el sábado de Feria de Abril en Sevilla. Es complicado de compaginar. Además, como ya ocurrió el año pasado, coincide ese fin de semana con el Gran Premio de MotoGP en Jerez de la Frontera, a menos de 100 kilómetros de la capital andaluza.

Las fuerzas de orden y seguridad son las que han señalado que esta situación puede ser un problema. No es un tema de alojamientos, por eso no habría problema. Pero sí de seguridad. El lío es muy grande. También habría problema con el servicio público en la ciudad, el cual es muy limitado en estas ocasiones.

Pero no es sencillo tampoco cambiar esta fecha. La Federación está estudiando el tema, pero no es seguro que se pueda cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey. Se plantea también la opción de reforzar la seguridad en la capital andaluza con fuerzas del orden de otros municipios u otras Comunidades Autónomas.

La opción más factible para cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey sería colocar una jornada de Liga en ese fin de semana del 25 de abril y colocar la gran fiesta del fútbol español en otro fin de semana. Para ello, Federación y Liga, cuyas relaciones a día de hoy son excepcionales, tendrían que llegar a un acuerdo.