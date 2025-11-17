La Cartuja apunta a seguir siendo la sede de la final de la Copa del Rey en 2026

Salvo sorpresa mayúscula, en la tarde de este lunes la Real Federación Española de Fútbol anunciará de manera oficial que la final de la Copa del Rey que se celebrará el próximo sábado 25 de abril de 2026 se celebrará en el estadio de La Cartuja de Sevilla. A pesar de las dudas, ya que coincidirá con el penúltimo día de la Feria de Abril, es la gran favorita.

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol celebrará hoy su reunión en Sevilla, un encuentro en el que estarán presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, quienes darán la bienvenida institucional a los asistentes. La sesión está programada para comenzar a las 17:00 en el Hotel Eurostars, ubicado en la Torre Sevilla.

Esta reunión coincide con la presencia de la selección española en la ciudad, que el martes disputará en el estadio de La Cartuja el último partido de clasificación para el Mundial 2026 frente a Turquía. En este contexto, uno de los asuntos más relevantes del día es la elección de la sede de la final de la Copa del Rey 2025-2026, prevista, como hemos explicado anteriormente, para el sábado 25 de abril.

El orden del día consta de nueve puntos. El segundo —considerado el principal— abordará el procedimiento para adjudicar la sede de la final, acompañado del informe de la Comisión de Valoración y los acuerdos que puedan adoptarse. Entre las candidaturas figura Sevilla con el Estadio de La Cartuja y, salvo sorpresa inesperada, el que es considerado uno de los partidos de fútbol más importante de nuestro fútbol seguirá celebrándose en la capital de Andalucía, algo que se repite desde 2019.

En La Cartuja se han disputado y conquistado las finales de Athletic Club (2024), Real Madrid (2023), Real Betis (2022), FC Barcelona (2021) y Real Sociedad (2020). Antes de este ciclo, el Valencia se proclamó campeón en 2019 en el Benito Villamarín. Además, en 1999 y 2001 Valencia y Zaragoza levantaron el trofeo en el entonces Estadio Olímpico, mientras que en 1925 el Barcelona ganó la Copa en el Estadio Reina Victoria, otro de los escenarios históricos de Sevilla para este torneo.