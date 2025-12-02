La Copa del Rey 2025-2026 sigue su curso e ingresa en el segundo escalón de la competición, donde hasta un total de 56 equipos pelearán por avanzar a la siguiente ronda del torneo del KO, en el que precisamente FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, por el momento, no han entrado en juego. ¿Cuándo juegan el Real Madrid y Barcelona la Copa del Rey?.

Por qué no juegan el Real Madrid y el Barcelona en la Copa del Rey

Estos cuatro equipos están clasificados para la Supercopa de España, que se disputará a principios de enero en Arabia Saudí, y están exentos de disputar las dos primeras eliminatorias de la competición. No obstante, a partir del tercer duelo, es decir, de la ronda de dieciseisavos de final, estos clubes sí que ya estarán presentes junto al resto de los otros 28 clubes que ganen sus respectivas eliminatorias de segunda ronda, y que pelearán entre los días 2, 3 y 4 de diciembre.

Cuándo juegan Real Madrid y Barcelona la Copa del Rey

Tal y como hemos detallado líneas atrás, Barça, Real Madrid, Atleti y Athletic Club arrancarán su andadura en una nueva edición de la Copa en la ronda de dieciseisavos de final, que corresponde a las fechas del 16, 17 y 18 de diciembre, justo antes de que los clubes se marchan de ‘minivacaciones’ de Navidad. Estos, como sucede cada año, irán emparejados con los equipos de menor categoría, desapareciendo en esta ronda la proximidad geográfica que ha prevalecido durante los dos primeros enfrentamientos.

Por el momento, se desconoce los rivales de los equipos clasificados para la Supercopa de España, y se encuentran a la espera de lo que suceda en las respectivas eliminatorias de segunda ronda y de lo que les depare el sorteo de la tercera eliminatoria, que se realizará este próximo 9 de diciembre, a partir de las 13:00 horas.

Dónde es la final de la Copa del Rey 2026

La Real Federación Española de Fútbol anunció hace unos días que la Final de la Copa del Rey 2026 se disputará en Sevilla hasta el próximo año 2028, afianzando de esta forma el acuerdo con la capital andaluza. «La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol ha aprobado la elección de la ciudad de Sevilla y el estadio La Cartuja como sede de la Final de la Copa del Rey Mapfre para las tres próximas ediciones, que se celebrarán en 2026, 2027 y 2028», anunció la RFEF en su página web oficial.

Para la edición del 2025-2026, la final está fijada para el próximo día 25 de abril. No obstante, en los últimos días se ha podido conocer que se está estudiando otra fecha, pues la primera coincide con la Feria de Sevilla, una jornada que está señalada en rojo en el calendario de todos los sevillanos. Por el momento, se desconoce una alternativa y tanto RFEF como LaLiga decidirán si sigue esta fecha hacia adelante o hay alguna modificación.