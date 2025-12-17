El gesto del Real Madrid que aplaude el Talavera: «Gran detalle»

El Real Madrid se mide en la noche de hoy al Talavera en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un enfrentamiento histórico para el conjunto talaverano, que milita en el Grupo 1 de Primera RFEF, y que ha desatado la ilusión en la ciudad. Para los futbolistas, uno de los principales alicientes es el de poder conseguir la camiseta de alguno de sus rivales en la tan esperada cita copera. El conjunto blanco le ha pedido al Talavera una lista con las preferencias de cada jugador. El gesto lo ha aplaudido el delantero Gonzalo Di Renzo, calificándolo como un «gran detalle».

El futbolista argentino del CF Talavera ha desvelado qué camisetas son las más codiciadas entre la plantilla de su equipo. «Estuvo entre Mbappé, Courtois y Bellingham. Valverde también apareció por ahí», ha reconocido Di Renzo. En lo personal, el goleador de Talavera de la Reina confía en poder conseguir la casaca de Bellingham y su compatriota Franco Mastantuono. «Pedí la de Bellingham, con la esperanza de conseguir la de Franco. A ver si lo cruzamos antes del partido y tomamos unos ‘matecitos’», ha bromeado Di Renzo en una conversación con DS Sports.

El delantero del Talavera es uno de los referentes del equipo. Titular en 16 de los 18 partidos de los talaveranos esta campaña, empata con Sergio Montero como máximo goleador del equipo con cuatro tantos. Di Renzo, que ya marcó en la primera ronda de Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda, será una de las principales amenazas para el Real Madrid en su estreno copero. Habrá caras conocidas en ambos conjuntos, ya que Talavera y Castilla ya se enfrentaron el pasado mes de noviembre en Primera RFEF.

“REAL MADRID MANDÓ UNA LISTA PARA VER QUÉ CAMISETA QUIERE CADA UNO” 🏆🇪🇸 Gonzalo Di Renzo, jugador de Talavera, señaló el gran gesto de Real Madrid en la previa del duelo por Copa del Rey.@diegokorol10 en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/xG5AxMOgvV — DSPORTS (@DSports) December 16, 2025

El Castilla, un espejo para el Real Madrid

Todos los jugadores que han entrado en la lista de Xabi Alonso para el encuentro de Copa del Rey -salvo el portero Javi Navarro- jugaron de inicio en el triunfo por 1-0 de los de Arbeloa. Joan Martínez, que podría entrar en el once tras la baja de última hora de Raúl Asencio, fue el autor del tanto de la victoria con un cabezazo que recordó a su ídolo Sergio Ramos. También fueron de la partida Fran González, David Jiménez, Valdepeñas, Thiago Pitarch y Cestero.

En esta ocasión, el partido se disputará en El Prado, estadio del CF Talavera. Además de David Jiménez y Joan Martínez, a los que se espera en el once de Xabi Alonso, varios de los canteranos podrían contar con minutos. Cabe recordar que Franco Mastantuono ocupa ficha del filial, lo que reduce a tres el número de jugadores del Castilla que pueden estar sobre el césped al mismo tiempo que el argentino. La normativa de la Copa del Rey sólo permite que cuatro futbolistas sin ficha del primer equipo jueguen en el partido de forma simultánea.