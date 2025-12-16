El dorsal de Mastantuono quita una oportunidad a un canterano del Real Madrid

Franco Mastantuono tiene trampa en la Copa del Rey. El argentino es jugador del primer equipo del Real Madrid a todos los efectos, salvo por uno: su dorsal. El atacante lleva a la espalda el número ’30’, por lo que tiene ficha del Castilla. De la cantera. Así se decidió cuando se le fichó para no ocupar las 25 fichas del primer equipo, ya que, en caso de emergencia, podrán acudir al mercado para hacer incorporaciones.

Ante el Talavera, Mastantuono será un canterano más a todos los efectos, lo que obligará a Xabi Alonso y a su cuerpo técnico a tener mucho cuidado. La idea del donostiarra es que el argentino sea titular en El Prado, por lo que solo tendrán cabida en la alineación del Real Madrid tres canteranos al mismo tiempo. Realmente, pueden jugar cuatro, ya que siempre tiene que haber sobre el césped siete jugadores con ficha del primer equipo, pero, para evitar disgustos, serán tres.

Lo normal es que contra el Talavera Xabi Alonso salga en la alineación titular con dos jugadores con ficha del filial. Uno de ellos será Mastantuono, mientras que el otro será Diego Aguado. El lateral derecho apunta a titular en una defensa madridista en la que no habrá más canteranos.

Además de Diego Aguado, en la convocatoria que se conocerá en la mañana del miércoles Xabi Alonso incluirá a más jugadores del filial madridista. De hecho, Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Joan Martínez, Víctor Valdepeñas, David Jiménez y Fran González son los canteranos llamados a completar la convocatoria del Real Madrid contra el Talavera.

Mastantuono cambia su rol

Mastantuono ha cambiado de rol en el Real Madrid tras sufrir una pubalgia que le tuvo apartado de los terrenos de juego tras perderse cuatro partidos. Desde ese momento, pasó casi de intocable a ver los encuentros desde el banquillo, hasta que volvió a jugar un minuto ante el Alavés el pasado domingo. Ahora, volverá a ser titular en la Copa del Rey frente al Talavera, con el objetivo de recuperar los minutos perdidos.

Xabi Alonso recupera con Franco Mastantuono el equilibrio en el centro del campo, especialmente en la parte derecha, que es la zona del campo que más quebraderos de cabeza ha dado en los últimos tiempos al entrenador vasco. Solidario en todas las facetas de juego, el argentino venía siendo un futbolista clave para su técnico, que apostó por él desde el inicio.