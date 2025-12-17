Las cuentas del Real Madrid para clasificarse a cuartos de final de la Champions League femenina

El Real Madrid tiene en su mano la posibilidad de acabar entre los cuatro primeros en la fase de liga de la Champions League femenina y, por tanto, de clasificarse directamente para cuartos de final. Las de Pau Quesada inician la última jornada de la liguilla –que se jugará de forma unificada a las 21:00 horas del miércoles– en quinta posición, pero dependen de sí mismas para acabar en el ansiado top-4. De esa forma, evitarían la ronda de playoffs previa y jugarían la vuelta de cuartos en su estadio.

Las madridistas empiezan la sexta y última jornada de la en la quinta posición. Están ya clasificadas para la ronda de acceso a esos cuartos de final y tienen también prácticamente seguro el disputar la vuelta de esa eliminatoria en casa, puesto que deberán quedar entre la quinta y la octava posición. Sin embargo, pueden evitar esos dos encuentros y entrar directamente en los cuartos de final.

Con Barcelona y Olympique de Lyon –los dos mejores equipos de Europa– liderando la clasificación con 13 puntos, por detrás aparece el Chelsea en tercer lugar, con 11 puntos. Por detrás, la Juventus cierra, con 10, los cuatro primeros puestos, aunque igualado a puntos con Real Madrid y Bayern de Múnich. Las bianconere son cuartas gracias a su diferencia de goles de +6, que es la misma que el Real Madrid.

El motivo por el que las italianas aparecen en la clasificación es porque superan al conjunto madridista en el siguiente criterio de desempate. Mientras que las blancas han marcado un total de 12 goles, la Juve suma 13 tantos a su favor, motivo por el que está por delante en la tabla. Por su parte, el Bayern de Múnich aparece con un balance goleador de -2, lo que prácticamente las descarta para superar a ambos conjuntos si terminan la sexta jornada igualados a puntos.

¿Qué necesita el Real Madrid para clasificarse para cuartos de final?

Las cuentas del Real Madrid para meterse directamente en cuartos de final son muy sencillas. Dependen de sí mismas, de hecho, ante un Twente que ya está eliminado. Goleando lo tendrían casi hecho. Si las madridistas ganan por un gol más de lo que lo hiciera la Juventus, estarían entre las cuatro primeras clasificadas. Aunque no es la única forma de conseguirlo.

El Real Madrid tiene prácticamente imposible alcanzar a Lyon y, sobre todo, Barcelona. Las francesas tendrían perder en casa contra el Atlético y las madridistas ganar y recortarle una diferencia de tres goles. En el caso de las azulgranas, caer ante el París FC y que las madridistas le recorten la diferencia de nueve tantos. Algo prácticamente imposible.

Sus rivales más directos son Chelsea y Juventus, que tienen 11 y 10 puntos y son, respectivamente, tercero y cuarto. Las londinenses se enfrentan al Wolfsburgo en Alemania y ganando serán terceras, pero de lo contrario, serán superadas por el Real Madrid si las blancas ganan en Holanda. Más sencillo lo tienen para acabar por encima de la Juventus. Un punto más les mete por delante, mientras que si ambos conjuntos ganan, las madridistas deberán hacerlo por un gol más para terminar por encima.

Sólo una carambola les saca de los ocho primeros

Si ninguno de estos supuestos se da, terminarán fuera de los cuatro primeros y deberán jugar la ronda de playoff, que tienen asegurada. Los duelos directos entre equipos clasificados entre el primer y el undécimo hace que sólo una carambola impida al Real Madrid ser cabeza de serie en ese sorteo de la eliminatoria previa a los cuartos de final. Para quedarse fuera de los ocho primeros y perder ese factor cancha tendrían que caer ante el Twente y que de Bayern, Wolfsburgo, Arsenal, United, París y Atlético haya cuatro que ganen.

Clasificación de la fase de liga de la Champions League femenina

BARCELONA – 13 puntos Olympique Lyon – 13 Chelsea – 11 Juventus – 10 REAL MADRID – 10 Bayern – 10 Wolfsburgo – 9 Arsenal – 9 Manchester United – 9 París – 8 ATLÉTICO – 7 Leuven – 6 Valerenga – 4 Twente – 2 Benfica – 1 PSG – 1 Roma – 1 St. Polten – 1

(*) En mayúscula, los tres equipos españoles; en negrita, los cuatro primeros clasificados, que irían a cuartos de final; del quinto al duodécimo jugarían la eliminatoria previa a esos cuartos.