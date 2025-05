Medina Cantalejo premia en su retirada al árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa

El Comité Técnico de Árbitros premia a los suyos hasta el final. Medina Cantalejo ha decidido que el colegiado Pablo González Fuertes, uno de los más discutidos de toda la Liga por sus numerosos fallos, se despida a lo grande, en un partido tan clásico como el Athletic Club-Barcelona y en un escenario tan relevante como el estadio de San Mamés. González Fuertes se retira ya esta temporada (ese partido será el último como árbitro principal) y fue el colegiado que amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa.

En aquella rueda de prensa en el Estadio de la Cartuja, el día anterior al Barcelona-Real Madrid, González Fuertes sacó toda su rabia contra el equipo blanco en un hecho sin precedentes: se puso a criticar al Real Madrid por los vídeos que el canal de televisión madridista hace contra ellos. «Vamos a tener que tomar medidas», llegó a decir este colegiado asturiano que ahora se retira.

Ese día, además, González Fuertes hizo un ejercicio de peloteo máximo de su jefe, Medina Cantalejo, del que dijo que «es nuestro presidente, honesto, sincero, respetuoso» y que los árbitros «tenemos que mirarnos en él los que queremos llegar a ser lo que es Luis». Las palabras de peloteo, que este árbitro que ahora dirigirá el Athletic Club-Barcelona de la última jornada de Liga, se produjeron en un contexto en el que Medina Cantalejo está muy cuestionado y puede dejar de ser presidente del Comité Técnico de Árbitros, además de que él sabía que ya se iba a retirar.

«De lo mejor que podemos llegar a tener. Nos entiende, nos siente, vive con nosotros, a mí Luis me hizo árbitro. No es sólo arbitrar, es sentirse árbitro, vivirlo y cumplir sueños. Este sueño lo estoy cumpliendo con él. Es el sueño de todos los niños y niñas que cogen un silbato y piensan que no van a llegar. Es el sueño de alguien que ama el arbitraje, eso me lo enseñó Luis», añadió González Fuertes en su peloteo a Medina Cantalejo en toda una previa de la final de Copa del Rey.

Una despedida a lo grande en San Mamés

Si ya el presidente de los árbitros premió a González Fuertes con la figura de VAR de esa final en Sevilla, ahora Medina Cantalejo le pone una despedida con muchos honores. Bien es verdad que en el partido entre el Athletic Club y el Barcelona no hay nada en juego -el Athletic ya es equipo de Champions y el Barcelona ya es campeón-, sí que es un escenario tremendo para la despedida de cualquier árbitro.

González Fuertes se va con un partido en la Catedral, el estadio de San Mamés, en un duelo de los que siempre se han jugado en la Liga (Athletic y Barcelona ha estado toda la temporada) y arbitrando al campeón de Liga. Es todo un premio para un colegiado que es de los peores de todos los que arbitran en Primera División y que ahora se retira, aunque pasará a formar parte de los árbitros exclusivos que estarán en el VAR.