Medina Cantalejo favorece al Espanyol con el descenso: pone al árbitro de la entrada criminal a Mbappé

El descenso se juega en la última jornada en Cornellá y Butarque, donde Espanyol y Leganés pelearán por no acompañar a sus respectivos rivales, Las Palmas y Valladolid, el próximo año en Segunda División. Y en esa pelea ha entrado de lleno el Comité Técnico de Árbitros, con una designación más que polémica para el partido del Espanyol, que no han caído nada bien en el municipio madrileño. Muñiz Ruiz, el árbitro que permitió a los catalanes ganar al Real Madrid tras la no expulsión de Romero por su entrada criminal a Mbappé, será el encargado de pitar el encuentro en el que los periquitos se juegan la permanencia.

El colegiado gallego se fue a la nevera después de no expulsar al jugador y que éste mismo marcara el gol de la victoria del Espanyol contra el Real Madrid. Sin embargo, ahora recibe el premio de pitar uno de los partidos más decisivos de la temporada. El CTA ha nombrado a los que están mejor valorados para estos partidos en los que todavía hay algo en juego y, sorprendentemente, Muñiz Ruiz aparece en el Espanyol-Las Palmas.

El Espanyol está obligado a ganar para certificar su permanencia, si no quieren que un triunfo del Leganés les vuelva a condenar al que sería su tercer descenso en cinco temporadas. En caso de que el conjunto pepinero gane al colista y descendido Valladolid en casa, a los de Manolo González sólo les vale sacar también los tres puntos para confirmar su continuidad en la máxima categoría.

Para el choque, el CTA ha designado a Muñiz Ruiz. El árbitro ya ayudó al Espanyol a ganar al Real Madrid, con decisiones de lo más polémicas, que le llevaron a dejar de pitar durante un par de jornadas. El error más grave lo cometió al no expulsar a Carlos Romero por una entrada por detrás a Mbappé en la que impactó su plancha en el gemelo del futbolista. Le sacó únicamente amarilla y desde el VAR no le corrigieron. Para rizar el rizo, el jugador fue el encargado de darle la victoria a los barceloneses, marcando el único gol del partido.

También fue sancionado por parte del órgano arbitral Iglesias Villanueva, que estaba en el VAR. Después de que Muñiz Ruiz no apreciara en directo que era roja directa, su compañero decidió no corregirle desde Las Rozas, lo que le llevó a ser también castigado. Pero ahora el Comité también ha decidido premiarle. Será quien esté al frente de la tecnología en el partido que enfrentará al Leganés con el Valladolid.

Polémicas arbitrales para decidir el descenso

Cabe recordar que el Leganés se encuentra inmerso en una situación de lo más delicada a falta de una jornada para el final. El conjunto pepinero ha visto como en las últimas dos jornadas sus rivales por la permanencia han gozado de arbitrajes a su favor que les han permitido librarse de la pelea por el descenso de cara a la jornada que cerrará el campeonato.

El penalti a favor del Deportivo Alavés#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/yqEU8Wnnv1 — DAZN España (@DAZN_ES) May 18, 2025



Sin ir más lejos, el Alavés se vio favorecido por dos penaltis fantasma que Gil Manzano y Díaz de Mera Escuderos decidieron concederle para ganar al Valencia y al Valladolid por 1-0 en ambos casos. Esos puntos les han permitido certificar la permanencia, cuando de lo contrario estarían empatados a puntos con el Leganés a falta de disputar la jornada 38.

También el Sevilla salió favorecido en su enfrentamiento ante Las Palmas hace dos jornadas. En la jornada 36, el conjunto hispalense dijo adiós a la quema del descenso gracias a una victoria, en un partido en el que a los canarios les anularon un gol por una falta inexistente a su portero Nyland, que había salido a por uvas. Habrían llegado a la última jornada con 39 puntos, los mismos que el Espanyol, jugándose la vida.