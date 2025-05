Los árbitros españoles son cada vez más malos: se bate el récord histórico de correcciones desde el VAR

El arbitraje español ha confirmado esta temporada que está atravesando uno de los peores momentos que se recuerdan. Una situación que queda reflejada por las constantes quejas de los clubes, que no entienden la disparidad de criterios que utilizan los hombres de Medina Cantalejo. Esa sensación que tienen los equipos de que el nivel de los árbitros en España cada vez es más bajo, ha vuelto a quedar refrendada. En esta temporada 2024-2025, aunque aún no ha terminado, se ha superado ya el récord histórico de intervenciones del VAR, que databa de hace dos cursos.

El número de correcciones desde la sala VOR ha superado ya las 179 de la campaña 2022-2023. Entonces, se estableció un récord que ha sido superado cuando aún no ha terminado la presente temporada. El intervencionismo del VAR es cada vez mayor, alejado de los deseos del presidente del Comité Técnico de Árbitros, que siempre ha defendido que sólo entre para solucionar errores claros y manifiestos. Por tanto, refleja dos cosas: los fallos clamorosos se han incrementado y también un excesivo afán de protagonismo de los colegiados encargados de revisar las acciones.

Cabe recordar que el uso del VAR sólo está permitido corregir un «error claro, obvio y manifiesto» o un «incidente grave» que haya pasado «inadvertido» en cuatro supuestos: para dar gol o no, para señalar o no un penalti, para una expulsión por roja directa –nunca para una segunda amarilla– y para cualquier tipo de error en la identificación de jugadores. Las más habituales, y que se han incrementado esta temporada con la implantación del fuera de juego semiautomático (SAOT), son las revisiones para saber si un jugador se encontraba en posición legal o no en una jugada que acaba en gol o en penalti.

Estas jugadas han permitido que la intervención del VAR se haya disparado este curso, aunque no ha sido el único factor que les ha llevado a superar el récord de revisiones desde Las Rozas. Otra de las circunstancias que ha incrementado el número de correcciones desde el VAR han sido las jugadas llamadas grises. Aunque el discurso que se ha vendido en las últimas temporadas era el de intentar que en estas acciones se preservara la decisión del árbitro de campo, no ha sido así.

De hecho, se han señalado muchos contactos residuales, que no tienen ningún tipo de incidencia en la resolución de la jugada. Los llamados penaltitos, a los que Medina Cantalejo se ha referido varias veces diciendo que se iban a acabar, han cobrado especial protagonismo este curso. El VAR ha intervenido en ellos, llamando a los colegiados para que señalaran ligeros contactos, muchos de ellos después de una acción defensiva bien resuelta.

La disparidad de criterios

En las dos últimas jornadas, sin ir más lejos, se han visto dos acciones que reflejan claramente estos últimos supuestos de contactos residuales. Aquellos penaltitos que no entraban dentro de las acciones revisables, según el máximo dirigente del CTA, han sido los encargados de resolver la permanencia de un equipo que parecía condenado a pelear por ella hasta el final, como es el caso del Alavés. El conjunto vitoriano se ha visto beneficiado por dos errores clamorosos de los árbitros en sus partidos ante Valencia y Valladolid que le han permitido certificar su presencia en Primera durante un curso más.

Aunque no ha sido el único, ni mucho menos, favorecido por este tipo de acciones. Lo que queda claro es que ese discurso no se ha traducido en hechos sobre el césped. Múltiples penas máximas señaladas este curso se han debido a ligeros contactos sin incidencia real en el juego, pero también se han incrementado los errores en los que los árbitros han tenido que seguir consultando acciones clamorosas, en las que el error ha sido claro y manifiesto.

Los clubes explotan contra los árbitros

No han sido pocos los clubes que se han quejado de los árbitros este curso. Con el Real Madrid a la cabeza, también han mostrado sus quejas de forma oficial equipos como Real Sociedad, Alavés, Espanyol, Valencia, Rayo Vallecano, Leganés o Sevilla. Y no sólo en Primera División, puesto que en Segunda el descenso del nivel de los árbitros es aún más notorio y equipos como Tenerife o Zaragoza, entre muchos otros, han mostrado claramente su indignación.

Todo, por una disparidad de criterios que pocos entienden. Los árbitros españoles no tienen un criterio fijo y es difícil encontrar a un colegiado que sí que mantenga la coherencia de manera continuada a la hora de aplicar el reglamento. Incluso en un mismo partido se ha visto como los árbitros son incapaces de mantener la sensatez en sus decisiones.

Sin peso internacional

Por si este incremento de que las revisiones de VAR se han disparado no fuera une prueba fiable de que el nivel de los árbitros españoles es cada vez peor, hay más hechos que lo respaldan. Cabe recordar que desde la UEFA se les mandó a la nevera a principio de curso, apartándoles de pitar partidos de Liga de Naciones, Champions, Europa League y Conference. Además, de las cuatro finales de UEFA de esta temporada, sólo habrá representación en una de ellas, la de la Europa League, con Del Cerro Grande como apoyo de VAR, es decir, tendrá un papel residual al no ser ni árbitro de VAR, ni AVAR.

La pasada temporada ya se quedaron sin tener ningún representante en ellas, demostrando que el hundimiento del arbitraje español en los últimos años es claro. Algo que también piensan en FIFA, puesto que en el Mundial de Clubes no habrá representación española, cuando sí que habrá colegiados de las grandes potencias futbolísticas de Europa e incluso de países como Mozambique o El Salvador.