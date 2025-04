La rueda de prensa de los árbitros de la final de la Copa del Rey ha acabado siendo un aquelarre contra el Real Madrid y sus quejas y un acto de apoyo al cuestionado presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo. Antes del encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona, han comparecido los dos colegiados principales del partido: Ricardo de Burgos Bengoetxea, que estará en el campo, y Pablo González Fuertes, que se sentará en el VAR. Sobre todo las respuestas del segundo han sido las más llamativas, atacando claramente al conjunto blanco y haciendo una defensa férrea del número uno del arbitraje.

González Fuertes no se ha mordido la lengua y, lejos de mostrarse neutral, ha ido al ataque contra el Real Madrid. El asturiano, cuya presencia en el VAR ha sido toda una sorpresa para un partido de esta índole, ha asegurado que van a «tomar medidas más serias» contra los vídeos del conjunto blanco. «No vamos a seguir permitiendo lo que se está pasando. En poco tiempo, tendréis noticias. Vamos a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando», ha destacado.

El várbitro de la final de Copa del Rey se ha mostrado muy crítico con el Real Madrid. En referencia todo lo que han desatado las quejas del club contra el sistema arbitral, considerándose perjudicado por el caso Negreira y pidiendo después una limpieza absoluta en el CTA, González Fuertes ha desvelado que no van a «seguir permitiendo lo que está ocurriendo» y que «en pocas fechas» se conocerán más detalles sobre la reacción de los colegiados. «No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando», ha señalado.

Por su parte, De Burgos Bengoetxea ha señalado que los vídeos y las críticas del Real Madrid «son siempre dañinos» para el estamento arbitral. El colegiado principal del partido ha dejado una de las imágenes de la previa de la final, al emocionarse en rueda de prensa denunciando que a su hijo le dicen en el colegio «que su padre es un ladrón». Ha reconocido que están siendo «dos años complicados», tras destaparse los pagos del Barcelona a Negreira, «porque se pone en duda» el nivel de los árbitros españoles. Sin embargo, ha defendido que el actual «no es nada malo».

Los árbitros arropan a Medina Cantalejo

Más allá de victimizarse por las denuncias del Real Madrid, han querido mostrar su apoyo a Luis Medina Cantalejo. El presidente del CTA está más que cuestionado y no es para menos, puesto que FIFA ha sacado los colores a la dirección del ex árbitro, al no designar a ningún colegiado español para el Mundial de Clubes. Una vez más ha sido González Fuertes el que ha hecho una defensa más férrea del presidente del Comité.

«Refrendamos nuestra unión con nuestro presidente, Luis Medina. Es árbitro, honesto, sincero y respetuoso. Una de las personas en las que tenemos que mirarnos los que queremos ser lo que hoy es. Un perfil de mandatario posiblemente de lo mejor que podemos llegar a tener. Nos entiende, nos siente, vive con nosotros y yo que le conozco y llevo bajo sus directrices, veintitantos años me hizo árbitro. Este sueño, que es el arbitraje, lo viví con Luis», ha destacado el asturiano.