Iturralde atiza al árbitro del VAR de la final de Copa y defiende al ‘negreiro’ De Burgos Bengoetxea

Iturralde González ha atizado este miércoles a Pablo González Fuertes, que será el árbitro del VAR en la final de la Copa del Rey del próximo sábado que disputarán Real Madrid y Barcelona en La Cartuja, y a su vez ha defendido al ‘negreiro’ De Burgos Bengoetxea, el colegiado principal del Clásico. Así lo ha manifestado el ex árbitro vasco en el programa El Larguero de la Cadena SER.

Y es que la designación arbitral para la final copera está dando mucho que hablar. Se trata de una elección que ha sorprendido al propio Iturralde, pues González Fuertes disputará su última temporada en Primera División. El árbitro vasco considera que el árbitro asturiano no está al nivel de un partido de esta categoría al no ser un árbitro específico de VAR: «Le ponen porque han pensado en que, si hay algún follón muy gordo, y es un árbitro al que le quedan siete u ocho años, le han quemado», afirmó el analista.

Con respecto a la elección de De Burgos Bengoetxea, Iturralde ha reconocido que está más que justificada: «A mí me parece que es un árbitro que está en muy buena forma, que deja jugar mucho». Sin embargo, cree que sería todavía mejor si no comentara tanto las jugadas con los jugadores de campo: «Le gusta quedar bien», agregó el ex colegiado vasco.

Sobre De Burgos Bengoetxea, cabe destacar que el CTA de Medina Cantalejo le ha ‘premiado’ para pitar el próximo sábado uno de los encuentros más importantes de su carrera, sobre todo porque nunca había arbitrado una final de Copa del Rey. Se trata de un dato resulta increíble teniendo en cuenta las diez temporadas que lleva el árbitro bilbaíno en Primera, donde ha tenido la oportunidad de pitar ya hasta un total de cuatro Clásicos.

Asimismo, no se puede olvidar que De Burgos Bengoetxea fue uno de los colegiados sobre los que se conocieron informes elaborados por el hijo de Enríquez Negreira para el Barcelona. Y es que como ya desveló OKDIARIO, Negreira realizó en abril de 2016 un documento detallado sobre el colegiado vasco previo a un partido del Barcelona contra el Deportivo de La Coruña.

En dicho documento, además de información personal sobre De Burgos Bengoetxea, se incluían valoraciones sobre su personalidad y estilo de arbitraje, señalando que «le falta personalidad y experiencia» y recomendando a los jugadores «que hablen mucho con él» por su necesidad de «aprobación de los jugadores».