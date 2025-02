Medina Cantalejo se inventa un nuevo protocolo del VAR «para que la gente lo sepa y no piensen que…»

El Comité Técnico de Árbitros hace tiempo que navega sin ningún tipo de rumbo y este sábado ha vuelto a quedar comprobado, en el Las Palmas-Barcelona. Cordero Vega reconoció que fue a ver un posible penalti de Eric García invalidado por fuera de juego de los locales «para que la gente lo sepa» en lugar de aplicar el protocolo como debería, que era señalando directamente el fuera de juego una vez que comprueban que existe, sin necesidad de ir a ver nada.

En esta ocasión, para evitar que la gente pensara que había una mano negra que favorecía al Barcelona, se inventaron un método de actuación totalmente nuevo que lo único que hizo fue desconcertar más a la gente. Acudió a ver el penalti y, cuando lo vio, le pusieron una imagen del fuera de juego que invalidaba toda la acción. De hecho, el propio entrenador de Las Palmas, Diego Martínez, le preguntó que por qué había parado el partido para ir a verlo y la respuesta del colegiado no pudo ser más surrealista.

El técnico acudió al finalizar el partido a pedirle explicaciones al colegiado sobre lo que había sucedido, que había descolocado a todo el mundo. Cordero Vega se las dio, pero dejó respuestas de lo más extrañas. «Está bien ejecutado, si no hubiera fuera de juego, hubiera sido falta (penalti)», señaló el árbitro cántabro. El fuera de juego se señala directamente desde la sala VOR, sin necesidad de que se vea en el monitor, salvo si es posicional, que no era el caso. Por ello, Diego Martínez preguntó que por qué habían parado entonces el partido. «Para que la gente lo sepa, que no se piensen que no…», señaló Cordero Vega.

De esta forma, el árbitro justificó haber acudido al VAR para revisar un penalti que en ningún momento debió ver en el monitor. Hubo penalti, sí, pero antes había fuera de juego. Por ello, desde el VAR deberían haberle indicado únicamente que la jugada quedaba invalidada por fuera de juego, pero le hicieron ir, lo que desconcertó a todo el mundo, al interpretar que se había comprobado que no había posición antirreglamentaria y que, por tanto, se iba a ver la mano de Eric García.

Medina Cantalejo cambia el protocolo VAR

En un intento de transparencia del CTA de Medina Cantalejo lo que ha hecho ha sido saltarse el protocolo establecido por la FIFA, inventándose uno propio. Algo que fue reconocido por Cordero Vega cuando le dio sus explicaciones a Diego Martínez. Al escuchar el audio del VAR se demuestra que la jugada está bastante clara y que, por tanto no había nada que valorar más allá de pitar el fuera de juego.

«Te voy a recomendar una revisión para que valores un penalti y previamente hay una situación de fuera de juego», comienza diciéndole Del Cerro Grande a Cordero Vega. El colegiado que estaba al frente del VAR le indica en todo momento que al un fuera de juego que invalida todo, pero aún así le recomienda ir a verla, algo que no establece el protocolo. Una vez que se lo muestra le confirma que «luego» mandarán la imagen con las líneas que lo demuestran.