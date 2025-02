Las Palmas – Barcelona: Dani Olmo evita un descalabro del Barça en Gran Canaria

Los goles de Dani Olmo y Ferran Torres en la segunda parte y un claro penalti no concedido por Cordero Vega evitaron un descalabro del Barcelona la noche de este sábado en el Estadio de Gran Canaria. Los hombres de Hansi Flick ganaron 0-2 a Las Palmas con otra polémica arbitral que dará que hablar y mantienen el liderato de la Liga con 54 puntos.

El club azulgrana aterrizaba en la isla con la obligación de llevarse los tres puntos de Las Palmas para seguir en lo más alto de la tabla. El Barça visitaba a un equipo que en la primera vuelta les venció en Montjuic (1-2), pero que actualmente acumula dos meses sin conocer la victoria (la última fue 1-0 contra el Espanyol el pasado 22 de diciembre).

No hay que olvidar que el Barça venía de ganar al Rayo Vallecano hace tan sólo cinco días en la Ciudad Condal, en un encuentro en el que el arbitraje de Melero López fue letal para los franjirrojos y muy benévolo para los culés, que se conformaron con vencer por la mínima (1-0) con un gol de Robert Lewandowski de penalti que les hizo ponerse líderes después de 79 días.

Susto para Szczesny a los tres minutos

El partido arrancó en el Estadio de Gran Canaria con el primer susto para los hombres de Hansi Flick. Y es que a los tres minutos de juego, Szczesny salvó al Barça después de un zapatazo de Bajcetic desde fuera del área. El guardameta polaco no pudo despejar del todo bien y el rechace casi lo caza McBurnie, pero el delantero escocés se encontraba en fuera de juego.

A continuación llegó el primer aviso serio fue del Barça, que perdonó la primera del encuentro por medio de Robert Lewandowski. Pedri se la puso a placer a Fermín López, que optó por un pase de la muerte al segundo palo que el pichichi de la Liga no remató porque se le quedó atrás.

El encuentro se calmó durante unos minutos después de un arranque frenético y sin un dominador claro. Daba la sensación que el balón les quemaba tanto a ambos conjuntos en el Estadio de Gran Canaria. Y eso que el Barça había empezado fuerte el choque, pero los de Diego Martínez comenzaron a mejorar y a llegar con más claridad a la portería culé.

Doble ocasión para Las Palmas

De hecho, Las Palmas gozó de una doble ocasión a través de dos ex culés a los 13 minutos para inaugurar el marcador. Primero fue Sandro Ramírez el que salió en carrera a la espalda de la defensa azulgrana por la derecha, recortó hacia dentro y soltó un latigazo dentro del área que despejó Szczesny a córner. E inmediatamente después fue Mika Mármol quien probó suerte con un zurdazo a la media vuelta tras recoger un balón en el área azulgrana, pero la zaga del Barça desvió de forma providencial.

Los pupilos de Flick trataban de recuperar la posesión tras las ocasiones desperdiciadas por los locales, pero no daban con la tecla mientras Las Palmas seguía a lo suyo. De hecho, pasado el ecuador de la primera parte Alberto Moleiro rozó el primer gol de los suyos tras un disparo ajustado que no encontró portería por poco. El canterano canario encaró a Koundé, salió hacia dentro y buscó el disparo con rosca al palo largo que no acabó dentro de milagro.

Lamine casi abre la lata

Esta serie de avisos de los amarillos hicieron despertar al Barça antes del minuto 30. Fue Raphinha quien trató de encontrar la portería de Cillessen con un lanzamiento de falta al borde del área de los amarillos, pero el cancerbero holandés vio las intenciones del brasileño y blocó el balón sin problemas. Un par de minutos después fue Lamine Yamal quien casi marca el primero de la noche tras un error de Sandro. El internacional español lo intentó tras caerle un balón dentro del área tras un rechace cuando estaba la defensa de Las Palmas saliendo, pero su disparo salió demasiado cruzado.

Se acercaba el descanso y los de Flick seguían insistiendo y atosigando a Las Palmas en su área, pero les costaba horrores generar desequilibrio a los culés, también en parte por culpa del buen hacer del conjunto grancanario, que se mostró cada vez más hundido ante las llegadas cada vez más numerosas de los azulgranas. Y es que los hombres de Diego Martínez no dejaban apenas espacios en la línea defensiva. Repelían todo intento de pases filtrados de Pedri, Fermín, Lamine y compañía.

Llegó el final de los primeros 45 minutos con un Barça atascado sin hallar la manera de combinar por dentro y tampoco sin meter demasiados balones al área. Los de Flick fueron de menos a más y lo intentaron de todas las maneras posibles, pero solo generaron cierto peligro.

La entrada de Dani Olmo, determinante

La segunda parte arrancó con Las Palmas muy encerrada atrás y con el Barça introduciendo un cambio en la parte ofensiva buscando más claridad en las llegadas. Flick sacó a Fermín López para dar entrada a Dani Olmo, y el entrenador del Barça no se equivocaría en su decisión, pues el ex jugador de Leipzig sería determinante.

A los tres minutos de volver a rodar el balón en Gran Canaria, se produjo una acción polémica en el área de Las Palmas por un posible penalti a Raphinha que pidieron los culés. El brasileño cayó dentro del área local cuando buscaba un centro de Lamine y el Barça reclamó un posible agarrón de Viti, pero el colegiado Cordero Vega tuvo claro que no hubo nada punible.

Dicen que quien la sigue la consigue, y así ocurrió. El Barcelona logró adelantarse en el marcador después de un jugadón de Lamine, quien se adentró en el área amarilla, zafándose de sus marcas como si nada, para asistir a Olmo, que rompió a su par con un buen recorte y marcar un auténtico golazo de un un zurdazo que se estrelló en el travesaño y entró en la portería de Cillesen.

Primer gol de Olmo tras su polémica inscripción en la Liga. El internacional español desatascó con su tanto un partido que se le había cerrado muchísimo al equipo de Flick. Por su parte, Las Palmas se lanzó a por el empate y casi lo consigue minutos después después de un latigazo que soltó Sandro desde lejos que se fue pegadito al palo derecho de la portería del Barça.

Y llegó otra polémica arbitral

Lewandowski perdonó el segundo gol del Barça a los 74 minutos. El delantero polaco recibió en buena posición dentro del área, pero su golpeo con la pierna izquierda se marchó por encima del larguero. Los minutos pasaban y Las Palmas ya no amenazaba la portería culé, pero el partido no estaba cerrado, los de Flick no podían bajar la guardia con esta ventaja mínima. Y así lo demostró un polémico penalti que no pitó Cordero Vega a los 81 minutos por manos claras de Eric García tras un disparo de Álex Suárez dentro del área azulgrana. Sin embargo, el VAR determinó que no era punible porque había fuera de juego previo de varios jugadores de Las Palmas.

Tras esta controvertida jugada que dará que hablar otra vez por beneficiar los intereses del Barça, los de Flick comenzaron a dormir el choque alargando la posesión después de que Cordero Vega estableciera ocho minutos extra de descuento.

Finalmente, Ferran Torres liquidó el choque tras un error de Las Palmas en la salida de balón, con Raphinha jugando rápido para el ex jugador del Valencia que, dentro del área, no falló con un zurdazo que se estrelló en el travesaño y entró en la portería grancanaria. El partido en Gran Canaria no dio para más y el Barça conserva el liderato de la Liga.