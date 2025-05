Drama para Las Palmas: el penalti inventado por Gil Manzano a favor del Alavés le desciende a Segunda

Drama total para Las Palmas. Si la derrota en Sevilla fue dura y prácticamente le dejaba sin opciones de salvarse, la cuota de protagonismo de Gil Manzano en el Deportivo Alavés-Valencia ha consumado el descenso del equipo canario a Segunda División. Los de Diego Martínez jugarán la próxima temporada en la categoría de plata tras la polémica victoria por la mínima de este miércoles del conjunto de Vitoria, que marca la permanencia (1-0). Esta, sumada al pinchazo de los amarillos en Nervión, le desciende a dos jornadas del final de la Liga.

La antepenúltima fecha del campeonato se presentaba como otra oportunidad más, la última, para Las Palmas. Pero su derrota en Sevilla, también por la mínima (1-0) y con muchísima polémica por el gol anulado a McBurnie por una falta casi inexistente de su compañero Cardona al portero hispalense Nyland, le obligaba a un milagro que debía empezar por el choque en Mendizorroza.

La victoria de los de Coudet dejó prácticamente sentenciada la lucha por no bajar en Primera, una batalla que ni siquiera llega a las dos últimas jornadas y cuyo fin tiene un nombre propio, el de Gil Manzano. El árbitro extremeño se inventó un penalti de Mamardashvili sobre Mouriño en el 75′ y pese a consultarlo durante cuatro minutos más con el VAR permitió que el Alavés ejecutase y dejara la salvación casi sellada con el gol de Jordan.

Una situación que también perjudica al Leganés, que se llevó dos malas noticias este jueves. La primera es que con su abultado tropiezo contra el Villarreal (3-0) la salvación se le ponía muy cuesta arriba. Más si cabe con la polémica victoria del Alavés, que ya le aventaja en cuatro puntos con dos jornadas por disputarse. El calendario para los de Coudet es Valladolid en Zorrilla y Osasuna en casa, mientras que para los pepineros será Las Palmas en Gran Canaria y Valladolid en Butarque. Es decir, los de Borja Jiménez necesitan un milagro para mantenerse.

Así se confirmó el doloroso descenso de Las Palmas a Segunda dos años después de regresar a la máxima categoría del fútbol español. La distancia entre Alavés y los canarios es de seis puntos, pero al tener la diferencia de goles perdida los de Diego Martínez (2-0 en la primera vuelta para los de Vitoria y 2-2 en la segunda en Gran Canaria) se quedan sin opciones de remontar hasta la decimoséptima plaza de la tabla.

Un 2025 horrible para Las Palmas

Polémicas aparte, la campaña de Las Palmas ha sido insuficiente para mantener la categoría. Con Luis Carrión de inicio en el banquillo, el equipo canario comenzó dejando muy malas sensaciones, pues no ganaron hasta la décima fecha, ya con Diego Martínez como entrenador. Desde entonces, dieron un repunte de seis triunfos en nueve partidos, pero no han vuelto a ganar hasta ahora. De hecho, en 2025 todavía no conocen los tres puntos, una mala dinámica que les ha acabado condenando a Segunda.