La vida futbolística de los árbitros no resulta nada sencilla, pero Jesús Gil Manzano (Don Benito, 1984) se las ha apañado para hacerse un gran nombre entre los mejores del mundo y ser nominado precisamente, al título de mejor colegiado del planeta en el año 2022 que nos abandonará en los próximos días. El trencilla extremeño es un personaje ya reputado en su gremio en España y cuenta también con un nombre en el panorama internacional, como demuestra la nominación por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Sin embargo, hay vida detrás de uno de los –de momento– 25 mejores árbitros del mundo.

Sobrio en su figura y profesional hasta el extremo, Gil Manzano ha dirigido algunos de los mejores partidos de la Liga Santander desde hace años y también se ha empleado, con mayor o menor acierto, en las canchas de las competiciones internacionales a nivel de clubes. Junto a Mateu Lahoz y otros como Martínez Munuera o De Burgos Bengoetxea, es de los colegiados más longevos y conocidos de nuestro fútbol y su premio internacional ha venido dado al dirigir encuentros de octavos (Chelsea–Lille) y cuartos de final (Benfica–Liverpool) de la Champions League, así como también rondas de privilegio como las semifinales de la pasada Europa League, entre Eintracht de Frankfurt y West Ham.

Gil Manzano estudió la carrera de Ciencias Ambientales, a la que veía con mayores salidas que las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, aunque paradójicamente se ha acabado dedicando a ello, indirectamente, a través de su faceta de árbitro de élite. Además, entre los estudios de Gil Manzano destaca el contar con un máster en Riesgos Laborales y otro en Recursos Renovables en la Universidad de Extremadura, aunque reconoce que una vez colgado el silbato quiere seguir vinculado al deporte.

Aunque no se sabe demasiado sobre su familia, algo que también sucede a modo de protección y decisión personal con muchos otros árbitros, en entrevistas con medios de su Extremadura natal, Gil Manzano ha reconocido que son su gran apoyo y que cada vez le cuesta más desmarcarse de ellos cuando emprende viajes, sobre todo desde que es árbitro internacional y cuenta con la obligación viajar muchas semanas al extranjero, por motivos laborales.

Sobre sus inicios en el mundo del fútbol, Gil Manzano recuerda que fue a los 11 años cuando se estrenó como árbitro amateur, después de probar como portero de fútbol 7 sin demasiado éxito. «Con 11 años tampoco eres muy consciente de los recursos que tienes. Recuerdo que entonces te tenías que comprar tu propia ropa, los ahorros de la paga los invertí en mis primeros trajes de árbitro. En mi primer partido gané 600 pesetas como juez de línea, mis padres me daban 300 o 400 pesetas de paga. Llegué a casa y le dije a mi padre «¡Mira, he ganado 600 pesetas!», que me respondió: «Pues esas guárdalas y adminístrate porque yo ya no te voy a dar paga». Mis padres siempre me han dejado que me administrara, eso es algo bueno, porque siempre han sido un apoyo, pero me han enseñado a darle valor al dinero. Aunque nunca me ha movido eso, en el arbitraje me motiva querer más, progresar y aprender categoría tras categoría», admitía en una charla con el medio DonBenitohoy.com.

Polémicas de Gil Manzano

A lo largo de su trayectoria, Gil Manzano ha contado con numerosas polémicas en partidos de mayor o menor importancia, pero la más reconocida, por lo reciente, es su disputa con Gerard Piqué en su último encuentro como profesional. El central del Fútbol Club Barcelona acudió a encararse con el trencilla en el descanso del Osasuna-Barça previo al Mundial y después de decirle «¿has visto a quién has echado?», en el acta, el colegiado extremeño añadió los insultos del ya ex futbolista profesional. «Me cago en tu p… madre, es una vergüenza», le espetó.

En el nombre de Jesús Gil… Manzano

Las curiosidades también entran dentro de la vida de Gil Manzano, quien comparte nombre con uno de los personajes más rocambolescos y conocidos del fútbol español: Jesús Gil y Gil. Jesús Gil Manzano es, debido a su trabajo de árbitro, conocido por sus dos apellidos, pero a buen seguro que en más de una ocasión, amigos, cercanos o incluso personas que le acabaran de conocer más allá del trabajo, le habrán mencionado una casualidad que muchos no conocían sobre uno de los 25 mejores árbitros del mundo en 2022, que curiosamente y pese a esta nominación, no estuvo en el Mundial de Qatar.