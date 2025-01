Muñiz Ruiz instigó desde el VAR la roja a Vinicius tras la bronca de Medina Cantalejo por expulsar a Flick

El árbitro Muñiz Ruiz ha sido protagonista en la última semana por dos acciones que reflejan a la perfección el estado del arbitraje español. Este colegiado ejerció de VAR en el Valencia-Real Madrid y fue el que instigó a Soto Grado -árbitro de campo en Mestalla- para que expulsara a Vinicius. Y es Muñiz Ruiz el mismo que se llevó una gran bronca de Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por expulsar hace unas semanas a Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

En el actual sistema arbitral, al colegiado que se equivoca e incluso que se le abronca, como pasó con Muñiz Ruiz, se le acaba dando de forma inmediata un papel muy importante en uno de los partidos más relevantes de toda la temporada. Y eso es lo que hizo Medina Cantalejo con este árbitro: le nombró VAR del Valencia-Real Madrid tras echarle una gran bronca por sacarle una roja a Flick.

Contextualizamos. Muñiz Ruiz fue el árbitro que hace unas semanas, en un Betis-Barcelona, aplicó la ley del miedo instaurada por Medina Cantalejo y expulsó a Hansi Flick por unas leves protestas. Al entrenador culé le cayeron dos partidos de sanción, pero en un mensaje interno, cuyos audios esta semana fueron filtrados, Medina Cantalejo renegaba (en ese caso) de su ley del miedo para abroncar a Muñiz Ruiz.

«Esta semana hemos visto una expulsión de un entrenador… ¡Que venga dios y lo vea! Toda la temporada aguantando de todo y tragando y ahora resulta que por no hacer nada… hay que tener un poco de cintura», dijo Medina Cantalejo, jefe de los árbitros, en tonto de bronca. El destinatario de ese mensaje era Muñiz Ruiz.

Pese a que, según el propio jefe de los árbitros, Muñiz Ruiz lo hizo mal, el Comité le dio la responsabilidad de estar en el VAR de un Valencia-Real Madrid, uno de los partidos de la Liga con más tensión y que siempre conlleva mucha polémica. Y ya desde el videoarbitraje, Muñiz Ruiz instigó a Soto Grado a expulsar a Vinicius tras su encontronazo con Dimitrievski.

«César, te vamos a recomendar la revisión para valorar posible conducta violenta como te he dicho antes, vale. Es el impacto, lo tienes ahí», dice Muñiz Ruiz desde el VAR, claramente dirigiendo lo que tiene que pensar el árbitro de campo. Además, Muñiz Ruiz le pone a Soto Grado las imágenes del golpe de Vinicius a Dimitrievski, ocultándole lo ocurrido previamente entre ambos, cuando es el portero del Valencia el que golpea al jugador del Real Madrid.

«Perfecto», dice el árbitro abroncado por Medina Cantalejo cuando su compañero Soto Grado le indica que va a expulsar a Vinicius. Y así es como Muñiz Ruiz instigó al árbitro de campo a sacarle la roja al jugador del Real Madrid después de mostrarle unas imágenes sesgadas en el VAR. Además, también le da información errónea, porque Muñiz Ruiz dice que el balón está «parado», algo que no es así y que el propio Soto Grado, en su acta, no pone, ya que habla de «sin estar el balón en disputa», que no es lo mismo que el balón «parado».

También en esos audios de Medina Cantalejo, publicados por Jijantes, el jefe de los árbitros justifica expulsar a alguien por lo que hace en el pasado, por su historial de protestas, algo que Muñiz Ruiz también aplica en el caso de Vinicius en Mestalla. «Si sabemos que es un tío que está causando problemas todos los fines de semana […] si un día me paso de frenada, pues que se calle», dice Medina Cantalejo. Dicho y hecho con Vinicius.