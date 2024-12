Flick ya sabe lo que es la ley del miedo de Medina Cantalejo

La expulsión de Hansi Flick en el Benito Villamarín hizo que el alemán fuese consciente de la ley del miedo implantada esta temporada por el Comité Técnico de Árbitros presidido por Luis Medina Cantalejo. El entrenador del Barcelona vio la tarjeta roja por un aspaviento que Alejandro Muñiz Ruiz, el colegiado de Primera División que más amonesta con este pretexto, consideró que era merecedor de tal castigo.

Todo ocurrió en el minuto 68 del partido que Betis y el Barça empataron (2-2), correspondiente a la jornada 16 de Liga, cuando Vitor Roque, delantero cedido por el equipo culé al bético, fue derribado por Frenkie de Jong en el área. Muñiz Ruiz pitó penalti tras consultar la jugada en el VAR, lo que generó el enfado de Flick, que acabó expulsado por recriminar de forma abrupta la decisión arbitral, algo que a partir de este curso está terminantemente prohibido por la ley del miedo implantada por el CTA.

«No se debe permitir gesto alguno que llegue al aficionado como una crítica hacia lo pitado», ordenó Medina Cantalejo, el escondido jefe del colectivo arbitral. Esta norma no admite protesta alguna, salvo que sea efectuada por el capitán del equipo en cuestión, siempre y cuando sea de forma educada. No permite que haya jugadores que dentro de su libertad de expresión puedan no estar de acuerdo con algunas de sus decisiones, aunque se hagan de forma tranquila y normal en un deporte de altas pulsaciones como el fútbol.

Flick ya lo comprobó en otro duro varapalo del Barça en Sevilla, donde fue expulsado y obligado a perderse también el siguiente encuentro de su equipo en el Olímpico de Montjuic ante el Leganés. Un gesto más propio de su antecesor en el banquillo azulgrana, Xavi Hernández, que le costó su primera expulsión en España, que contrasta con una exitosa etapa en el Bayern de Múnich en la que nunca recibió dicho castigo. El Barcelona recurrirá la roja porque un día más los culés se jugarán el liderato después de que el Real Madrid se pusiera a un punto ganando en Gerona este sábado (0-3).

Flick, nueva víctima de la ley del miedo

Esta fue la explicación que dio el alemán cuando le preguntaron por la sanción en rueda de prensa: «El penalti les devolvió al partido, pero no he dicho nada a nadie, fue una reacción para mí mismo. Tengo que aceptarlo, no quiero hablar del árbitro, nunca lo he hecho. Fue una reacción porque llevó mucho tiempo mirar si era penalti o no, y si es así, no estoy seguro de que estuviera claro».

«Hay que aceptarlo igual que la tarjeta roja, estoy decepcionado, pensé que nunca me pasaría, pero aquí es así y tengo que aceptarlo. No hablaré de los árbitros, no podemos cambiarlo», añadió sobre su expulsión después de la pena máxima, sin querer comparar acciones de otros partidos. Aunque su caso es más que comparable, ya que la lista de víctimas por esta ley del miedo ya alcanza sobradamente la centena.

Sin ir más lejos, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé acabaron desesperados con Gil Manzano horas más tarde en el choque ante el Girona y ambos vieron la amarilla por protestar al árbitro. El polémico colegiado extremeño impuso dos amonestaciones, una al entrenador italiano y otra al delantero francés, por unas leves recriminaciones que tenían sentido, ya que se había tragado una clarísima falta al ‘9’ del Real Madrid.