Flick se fustiga tras otro tropiezo: «Estoy en desacuerdo con el equipo… y conmigo mismo»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Benito Villamarín tras empatar a dos contra el Betis en un partido muy gris del conjunto culé. El entrenador alemán recibió su primera expulsión como técnico azulgrana tras protestar el penalti que puso el 1-1.

«Estoy muy en desacuerdo con nuestra actuación y también sobre mí. Hemos tenido el primer gol en el primer tiempo, pero he echado en falta más ocasiones por nuestra parte en todo el partido. Necesitábamos ganar este partido. Hemos empezado a jugar bien a partir del gol. Necesitábamos piernas frescas, por eso los cambios de jugadores importantes», comenzó señalando Hansi Flick siendo muy autocrítico en un mal partido del Barcelona.

«Si lo ve… para mí es una falta clara (sobre el penalti). Lo ves directamente. Han tardado mucho en decidirlo. Luego, no estoy orgulloso de mí mismo (sobre la roja). Ellos le han dicho algo al colegiado y ha decidido sacarme la tarjeta roja», señaló el técnico alemán ante los medios.

«¿Mi expulsión? No la he entendido. Ha sido una reacción mía. No he dicho nada específico a nadie. Es mi primera expulsión aquí, era una reacción a mí mismo», comentó el entrenador culé.

«Nunca hablo de los árbitros. No podemos cambiar lo que ya ha pasado. Tenemos un equipo joven y debemos mejorar mucho en muchas cosas. Los partidos fuera de casa debemos ser más fuertes.»

«Iñaki Peña nos ha salvado y hemos logrado sacar un punto gracias a él», valoró el entrenador del Barcelona tras empatar a dos contra el Betis en el Benito Villamarín.

«Sabemos que tenemos calidad para ganar. Pero debemos demostrarlo. Debemos dar pases más rápidos, hoy hemos estado lentos, muchos balones largos… no es nuestro fuerte y debemos cambiarlo», dijo el técnico alemán.