Medina Cantalejo justifica que sus árbitros «se pasen de frenada» con futbolistas que protestan: «Que se callen»

Luis Medina Cantalejo, jefe de los árbitros españoles, justifica que los colegiados que están a su cargo expulsen a futbolistas o entrenadores por lo que han hecho en el pasado. El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en un audio filtrado, da vía libre a que los colegiados, que dependen de él, expulsen a jugadores o entrenadores por su historial, por lo que han hecho en el pasado.

En ese audio, Medina Cantalejo reconoce que la expulsión de Hansi Flick en el Benito Villamarín fue injusta. El entrenador del Barça fue expulsado, como tantos otros técnicos de la liga española, por protestar. Y en el caso de Flick, el jefe de los árbitros pide tener un poco de «cintura»: «Esta semana hemos visto una expulsión de un entrenador… ¡Que venga dios y lo vea! Toda la temporada aguantando de todo y tragando y ahora resulta que por no hacer nada… hay que tener un poco de cintura».

En el audio, publicado por Jijantes, Medina Cantalejo justifica que los árbitros se «pasen de frenada» (que expulsen) a los «tíos» (futbolistas y entrenadores) que sí tienen un historial de protestas. Es decir, que se expulse por lo hecho en el pasado, aunque en esa situación no haya dado motivos por la expulsión.

«Si sabemos que es un tío que está causando problemas todos los fines de semana, protestando todo y haciéndonos de todo. Pues escúcheme, si un día me paso de frenada, pues que se calle», dice Medina Cantalejo. La frase la dice el jefe de los árbitros para contextualizar que el anterior caso, el de Flick, no tenía un historial de protestas, de ahí lo de «tener un poco de cintura».

Además, la lectura es clara. Medina Cantalejo sí aplaude y justifica que un árbitro pueda expulsar a «un tío que está causando problemas todos los fines de semana» aunque en ese momento, en ese partido, no haya dado motivos para la expulsión. Y además, que no proteste, porque si «un día me paso de frenada» (en referencia a lo que haría el árbitro) «pues que se calle».

Medina Cantalejo avala que los árbitros apunten la matrícula

Así, el desaparecido Medina Cantalejo, que no da la cara desde hace muchos meses ante el descrédito del arbitraje español que él dirige desde hace varios años, da vía libre a que los árbitros cojan matrículas y las usen en cualquier partido. Es decir, y por poner un ejemplo, si un jugador protesta de forma continuada cada jornada de Liga, puede ser expulsado a la mínima que haga en otro encuentro. Toda una declaración de intereses por parte del arbitraje español.

«Vamos a intentar por todos los medios ser un poquito más justos», añade Medina Cantalejo en ese audio, en el que recuerda que «hay expresiones que forman parte de la propia frustración» y pide a sus árbitros «mirar un poco eso»: «Llamarte hijo de tal a medio centímetro, pues vas a la calle evidentemente, pero que hay expresiones que forman parte de la propia frustración».