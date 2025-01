Flick se abstiene de criticar a Laporta por no inscribir a Dani Olmo: «Mi trabajo es preparar al equipo»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa al duelo de dieciseisavos de la Copa del Rey que disputarán este sábado Barbastro y Barcelona. Una rueda de prensa que el técnico alemán tuvo que dar en mitad del follón con el caso Dani Olmo. Mientras, el asunto de las inscripciones sigue sin resolverse, según la entidad barcelonista, y Joan Laporta no dio la cara y utilizó a su entrenador como escudo.

«Hemos empezado muy bien el año en los entrenamientos. Ha sido muy bueno lo que he visto del equipo. Es nuestro primer partido de Copa. El Barbastro juega bien. Tenemos que estar muy concentrados», comenzó Hansi Flick en la rueda de prensa de la Joan Gamper.

«No quiero hablar demasiado del caso Olmo. No es mi trabajo. Mi trabajo es preparar al equipo. Esta mañana he hablado con el presidente. Tengo confianza en el club. Mi trabajo es preparar el partido», comentó el entrenador del Barcelona.

Más sobre el caso Olmo: «Es normal. Para ser honesto la situación no es algo que me alegra. Y a los jugadores tampoco les gusta. Pero somos profesionales. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Siempre soy positivo, pero tenemos que esperar a la decisión».

«No me consta nada sobre una salida de Eric García. Es un jugador importante para nosotros. Es un futbolista muy inteligente que puede jugar en diferentes posiciones», confirmó Hansi Flick.

«Mis conversaciones con Joan Laporta son privadas. No puedo revelarlas», valoró el entrenador germano. «Szczesny ha entrenado muy bien, pero todavía no hemos tomado la decisión», valoró.

«Lo repetiré siempre. Desde que llegué, estoy enamorado de este club. Con la ciudad, con el equipo y con todo. Estamos muy contentos de trabajar aquí. La mentalidad es muy buena. Lo habéis podido ver en el entrenamiento. El ambiente es muy bueno», señaló Hansi Flick.

«No pienso en el futuro de esta forma (sobre jugadores que no quieran venir). He hablado con Dani y Pau, y son personas positivas. Quieren jugar en el Barcelona. Ya sabéis como se sienten. Yo siempre pienso en positivo. Ya nos posicionaremos. No es una situación positiva», confirmó el entrenador del Barça.

«Christensen lo está haciendo bien. Pero es demasiado bien para Barbastro. Viajará a la Supercopa de España. El plan es que después de ese torneo esté a pleno rendimiento con el equipo», dijo Flick.

«Dani Olmo y Pau Víctor están listos para jugar. No era diferente a otros días. Están listos. No me cabe ninguna duda», culminó el técnico culé.