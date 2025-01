El caso Dani Olmo es el tema más hablado y comentado en el mundo del fútbol durante estas primeras horas de 2025. Y es que la chapuza que ha cometido Joan Laporta y el FC Barcelona ha sido bochornosa. Hay precedentes que demuestran que el club azulgrana estaría sentenciado con este caso, a pesar de que desde la entidad catalana transmiten optimismo para lograr la inscripción. Okazaki, Kike García o Pedro León son los casos que deberían aumentar el pesimismo en Can Barça.

Hay varios casos idénticos o similares al de Dani Olmo que sentencian al Barcelona en este caso bochornoso para la entidad culé. La Liga, en la tarde-noche del 31 de diciembre, le negó al Barça las inscripciones de Olmo y Pau Víctor. Ambos jugadores ya no están inscritos en la Liga y no podrían volver a jugar con el club azulgrana en lo que queda de temporada.

En el caso de Dani Olmo, el jugador catalán tiene una cláusula en su contrato por la que podría quedar libre en este mercado invernal si el Barcelona no logra inscribirlo, como así ha ocurrido finalmente. Y en la Liga española esto ya sucedió una vez, pero no fue tan mediático. Primero porque no ocurrió en Primera División y segundo porque no era un jugador nivel élite en uno de los equipos más importantes de España.

En el año 2019, el Málaga no pudo inscribir a Shinji Okazaki, jugador fichado ese mismo verano. A primeros de septiembre se tuvo que marchar. Igual que podría ocurrir en el caso Dani Olmo, terminó marchándose libre al Huesca porque la entidad malacitana no cumplía el límite salarial de la Liga. Un caso idéntico al de Olmo y el Barcelona ahora en esta temporada.

En aquella temporada, el Málaga se sobrepasó el límite salarial y fue sancionado por la Liga de Tebas a jugar en la temporada 20/21 con solamente 18 fichas profesionales y un margen salarial inferior a los tres millones. Este es el caso más parecido a Olmo que ha ocurrido en la Liga a lo largo de su historia. Un futbolista japonés que también tenía su tirón mediático, ya que años antes había levantado la Premier League con el Leicester City.

Otros casos como el de Olmo

Pero hay más casos similares al de Dani Olmo durante los años anteriores en nuestra competición. Hubo otros momentos donde la Liga también se mostró inflexible como debería ocurrir ahora. Uno de ellos es el de Kike García, ahora jugando en el Deportivo Alavés, y con una dilatada carrera en el fútbol español.

Kike García fichó por el Eibar en el mercado invernal del año 2016. El club vasco llegó a un acuerdo para el fichaje del delantero con el Middlesbrough, pero el equipo inglés envió tarde la documentación. Llegó un minuto después de la hora prevista, pero la patronal se mantuvo firme y no le dejó jugar. Kike se mantuvo en el Eibar durante toda esa segunda parte de la temporada sin poder jugar ni un minuto.

Si la Liga acepta los recursos del Barcelona creará un precedente muy peligroso en el fútbol español después de desinscribir a Dani Olmo el pasado 1 de enero. Otro caso parecido ocurrió en 2014 con Pedro León. El mediocentro murciano, tras jugar dos años cedido en el Getafe, formalizó su traspaso a la entidad madrileña a cambio de un pago de seis millones de euros al Real Madrid. Un año después, el club azulón superó su límite salarial y Javier Tebas impidió su inscripción. Varios casos diferentes que demuestran que el Barcelona está sentenciado con el caso Dani Olmo.